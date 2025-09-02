80 năm Quốc khánh: Cách mạng Việt Nam góp phần định hình bản đồ chính trị thế giới

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9/1945 không chỉ là bước ngoặt của lịch sử Việt Nam, mà còn là sự kiện có ý nghĩa thời đại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico nhân 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Jorge Alcocer Villanueva, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Mexico nêu rõ thắng lợi trên của Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ mảnh đất Việt Nam nhỏ bé, một cuộc cách mạng mang tầm vóc thời đại đã bùng nổ, để rồi từ đó, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới tìm thấy ánh sáng, tìm thấy con đường để đứng lên giành lại quyền sống, quyền tự quyết thiêng liêng của mình.

Do đó, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Mexico, Việt Nam đã trở thành dân tộc tiên phong mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc, mở ra niềm tin và khát vọng cho hàng trăm triệu người ở các thuộc địa đang đấu tranh tìm lại quyền sống, quyền làm người, cũng như góp phần định hình lại bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai - cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ông Villanueva chính là sự liên tục của tinh thần độc lập của con người Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam lập tức phải đối diện với những cuộc xâm lược mới. Không chỉ thực dân Pháp quay trở lại, mà còn là sự can thiệp của đế quốc Mỹ với quy mô và sức mạnh chưa từng có.

Tuy nhiên, trong suốt ba thập kỷ, dân tộc Việt Nam đã kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã chính thức khép lại các cuộc chiến khốc liệt, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong tiến trình lịch sử của Việt Nam: kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Việt Nam bước vào công cuộc kiến thiết trong điều kiện vô cùng khó khăn trong tình trạng bị cấm vận, thiếu thốn vật chất cũng như gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Tuy nhiên, kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã chứng minh khả năng vượt qua thử thách một cách ngoạn mục. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, là điểm đến hấp dẫn đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời giữ vai trò ngày càng quan trọng trong các thể chế đa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch đầu tàu của cả nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sự chuyển mình của Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là một triết lý phát triển độc đáo: Từ đau thương và mất mát của chiến tranh, quốc gia này luôn nuôi dưỡng khát vọng hòa bình, sẵn sàng hợp tác và hội nhập.

Việt Nam không khép mình trong nỗi đau quá khứ, mà chủ động hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của nhân loại.

Ngày nay, Việt Nam là minh chứng cho sự hội tụ của 3 yếu tố: bản lĩnh kiên cường của một dân tộc, trí tuệ sáng tạo trong lãnh đạo và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ.

Việt Nam được cộng đồng quốc tế tôn trọng không chỉ bởi những chiến công hiển hách trong lịch sử, mà còn bởi hình ảnh một quốc gia năng động, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng nhân loại trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Kết thúc cuộc trao đổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Mexico Jorge Alcocer Villanueva nêu rõ 8 thập kỷ đã trôi qua kể từ Cách mạng Tháng Tám, bài học Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, bởi đó là bài học về sức mạnh của độc lập dân tộc, về ý nghĩa của khối đoàn kết, và trên hết là khát vọng không ngừng vươn lên.

Đặc biệt, từ góc nhìn Mỹ Latinh, Việt Nam và các dân tộc từng trải qua ách thống trị đều chia sẻ cùng một niềm tin rằng tự do và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi nhân dân là trung tâm và lịch sử được học hỏi để soi đường cho tương lai.

Chính những giá trị ấy đã giúp Việt Nam từ một dân tộc bị áp bức trở thành biểu tượng toàn cầu của niềm tin, của hy vọng và của tương lai./.

