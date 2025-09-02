Venezuela coi Việt Nam là tấm gương trong công cuộc bảo vệ chủ quyền

Nhân dân Venezuela luôn học hỏi từ những bài học lịch sử của các dân tộc kiên cường, trong đó có Việt Nam - đất nước đã đi qua bao hy sinh gian khổ để bảo vệ độc lập, thống nhất và chủ quyền thiêng liêng.

Trước sức ép và âm mưu can thiệp từ bên ngoài hiện nay, Venezuela sẽ đi theo tinh thần Việt Nam: kiên định, đoàn kết và bất khuất trên con đường do chính nhân dân lựa chọn.

Nội dung trên là phát biểu của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong buổi họp báo quốc tế ngày 1/9 tại thủ đô Caracas với sự tham dự của gần 400 phóng viên.

Theo phóng viên TTXVN, tham gia buổi họp báo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định trải qua nhiều mất mát và hy sinh, Việt Nam là tấm gương sáng trong công cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, chủ quyền dân tộc, không khuất phục, không lùi bước, và sẽ bảo vệ đến cùng quyền tự quyết và tương lai của đất nước mình.

Tổng thống Maduru nhấn mạnh Venezuela là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng sẽ kiên quyết phòng thủ để bảo vệ độc lập, chủ quyền cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhà lãnh đạo Venezuela cảnh báo trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, Caracas sẵn sàng tuyên bố tình trạng “Cộng hòa vũ trang” và huy động toàn bộ lực lượng quốc phòng để bảo vệ lãnh thổ.

Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil cho biết Mỹ đã điều động 8 tàu chiến, hơn 1.200 tên lửa và khoảng 4.200 binh sỹ đến khu vực Caribe./.

