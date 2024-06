Xử lý nhóm thanh, thiếu niên ném đá vào ôtô trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo

Công an xã Phước Trung (Bình Thuận) củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định với 10 thanh, thiếu niên ném đá vào ôtô trên Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo; liên hệ gia đình các em để ký cam kết.

Nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ôtô lưu thông trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo bị tạm giữ tại cơ quan công an. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Chiều 5/6, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, đại diện Công an huyện Bác Ái (Công an tỉnh Bình Thuận) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh, thiếu niên ném đá vào ôtô trên đường Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Hồi 22 giờ 15 ngày 2/6, Công an xã Phước Trung nhận được tin báo của Ban Quản lý an toàn giao thông tuyến Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo về việc có một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập trên cầu vượt có hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Trung đã phối hợp với Công an xã Xuân Hải (Công an huyện Ninh Hải) để tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua quá trình xác minh, công an xác định, nhóm thanh, thiếu niên có hành vi ném đá vào ôtô gồm 10 em: N.Q.T., N.H.N., H.U.V. ( cùng 15 tuổi); L.T.B., Đ.T.H., H.T.H., N.V.T., L.M.T. (cùng 17 tuổi); L.Đ.K., L.V.P. (cùng 16 tuổi).

Nhóm thanh, thiếu niên này đi bộ đến cầu vượt đường cao tốc (thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung) chơi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi đang chơi trên cầu, các thanh, thiếu niên này đã có hành vi ném đá từ trên cầu vượt xuống đường cao tốc.

Quá trình ném đã trúng vào 1 xe container (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông theo hướng từ Vĩnh Hảo về Cam Lâm.

Hiện Công an xã Phước Trung đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ đến gia đình các em để ký cam kết và có biện pháp xử lý./.

Đắk Nông: Nhóm đối tượng ném đá vào xe khách vì... bị chói mắt Trên đường về sau khi ăn nhậu và hát karaoke, bị chói mắt bởi đèn các xe khách chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh, T. và H. cùng một số đối tượng khác đã rủ nhau nhặt đá ném vào xe khách.