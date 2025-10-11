Xử lý đối tượng ném đá xuống đường cao tốc Vũng Áng-Hàm Nghi làm vỡ kính xe

Tối 11/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) thuộc Cục đang phối hợp với lực lượng liên quan xử lý vụ việc ném đá xuống đường cao tốc Vũng Áng-Hàm Nghi làm vỡ kính xe, gây mất an toàn giao thông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10/10, tại Km 507 đường cao tốc Vũng Áng-Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ lái xe, Đội 4 đã báo cáo lãnh đạo Phòng 6, đồng thời phối hợp với Công an xã Toàn Lưu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh dùng biện pháp nghiệp vụ xác minh đấu tranh làm rõ.

Đến sáng 11/10, Công an xã Toàn Lưu triệu tập đối tượng gây ra sự việc là Nguyễn Bá Khánh Duy (sinh năm 2009, trú thôn Đông Châu, xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận sau khi lên cầu vượt chơi và nhìn thấy một số đá ở dưới chân cầu, đối tượng này đã sử dụng ném xuống đường cao tốc.

Tại thời điểm đó, trên đường có nhiều phương tiện ôtô lưu thông.

Duy khai hành vi này hoàn toàn bộc phát, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật.

Hiện, Công an xã Toàn Lưu đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Việt Xuyên và Đội 4 để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

