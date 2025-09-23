Bắt hai đối tượng dùng súng hơi bắn vào xe ôtô trên cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế bắn vào nhiều xe ôtô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ôtô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió khiến kính xe bị vỡ.

Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an xác định, đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ôtô.

Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Đến 16 giờ ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đặng Quang Đạo (sinh năm 1997) và Đặng Văn Điển (sinh năm 2004) cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Điển khai, đối tượng mượn khẩu súng tự chế của Đặng Quang Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc nhưng đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ôtô đang lưu thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí quân dụng.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị, các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe ô tô khi lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội-Quảng Ninh trong thời điểm trên liên hệ ngay với Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân./.

