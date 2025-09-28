Nga ủng hộ Ấn Độ giành ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 27/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để phản ánh bối cảnh toàn cầu hiện nay.

Ông tuyên bố Nga ủng hộ việc Ấn Độ, cùng với Brazil, nộp đơn xin trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm tăng cường sự đại diện từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Với tuyên bố trên tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tổ chức tại New York, Nga đã trở thành thành viên thường trực duy nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ Ấn Độ ứng cử vào vị trí này.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng cán cân toàn cầu hiện nay khác biệt đáng kể so với thời điểm Liên hợp quốc được thành lập cách đây 80 năm, đòi hỏi phải cải cách để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoạt động hiệu quả hơn và mang tính đại diện hơn.

Trước đó, Mauritius và Bhutan cũng đã ủng hộ nỗ lực lâu dài của Ấn Độ. Bộ trưởng Ngoại giao Mauritius Dhananjay Ramful phát biểu trước Đại hội đồng: "Ấn Độ hiện đã nổi lên như một thế lực toàn cầu quan trọng và nên có một ghế thường trực trong Hội đồng, tương xứng với vai trò xây dựng của Ấn Độ trong các vấn đề toàn cầu."

Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay cũng ủng hộ Ấn Độ, khi nêu rõ rằng “một Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cải tổ phải bao gồm các quốc gia xứng đáng như Ấn Độ và Nhật Bản"./.

