Venezuela ngăn chặn thành công âm mưu đánh bom ở thủ đô

Cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 3 kg thuốc nổ đặt trong chiếc balô tại quảng trường Plaza Venezuela ở trung tâm thủ đô Caracas, ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào đám đông.

Nguyễn Hà
Khu vực quảng trường Plaza Venezuela. (Ảnh: DDN)
Giới chức Venezuela ngày 7/8 thông báo đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công bằng bom ở thủ đô Caracas.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết cảnh sát đã phát hiện và thu giữ 3 kg thuốc nổ đặt trong chiếc balô tại quảng trường Plaza Venezuela ở trung tâm thủ đô Caracas, ngăn chặn vụ tấn công nhằm vào đám đông.

Theo Bộ trưởng Cabello, nghi phạm khai nhận được trả 20.000 USD để mang một chiếc balô tới khu vực này.

Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 12 người, với cáo buộc liên quan đến vụ việc./.

