Nga chuẩn hóa khuôn khổ hợp tác chiến lược với Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela.

Văn bản được công bố trên trang web thông tin pháp lý chính thức vào ngày 27/10.

Luật nêu rõ: "Phê chuẩn hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Venezuela về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược, được ký kết tại Moskva vào ngày 7/5/2025."

Văn kiện này quy định việc mở rộng tương tác và hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế, gồm năng lượng, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, truyền thông, cũng như an ninh và chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Theo thỏa thuận, hai nước cũng sẽ duy trì đối thoại chính trị và ngoại giao thường xuyên và chặt chẽ, mở rộng các cơ chế hiện có và thiết lập "các cơ chế phối hợp mới trên toàn bộ chương trình nghị sự song phương, giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách mà hai bên cùng quan tâm."

Trước đó, ngày 8/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh tuyên bố hiệp định đối tác và hợp tác chiến lược với Nga có hiệu lực.

Tổng thống Putin cũng đã trình hiệp định lên Duma Quốc gia (Hạ viện) vào ngày 16/10, sau đó hiệp định đã được các đại biểu Duma Quốc gia phê chuẩn vào ngày 21/10.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nhấn mạnh văn kiện này "đưa quan hệ Nga-Venezuela lên một tầm cao mới về cơ bản, bao trùm tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương then chốt.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov giải thích rằng văn kiện - gồm lời mở đầu và 25 điều khoản, đã "phản ánh sự thay đổi về chất đã diễn ra trong quan hệ song phương trong những thập kỷ gần đây.”

Theo ông, văn kiện này phản ánh mong muốn thiết lập không chỉ một hệ thống quốc tế đa cực, mà còn là một hệ thống phối hợp trong quan hệ giữa Nga và Venezuela, phản ánh đầy đủ các phương pháp tiếp cận ưu tiên của hai nước./.

