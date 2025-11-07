Cà Mau: Kịp thời hỗ trợ người dân bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu

Sáng 7/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), đơn vị đã hỗ trợ đưa 1 người dân bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 6/11/2025, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của người dân về việc ông Nguyễn Phát Đạt (sinh năm 1973, tạm trú tại Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau) bị bệnh nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã cử quân y và 3 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đến hỗ trợ khám, sơ cứu ban đầu. Qua chẩn đoán, bệnh nhân có dấu hiệu bị tai biến, cần được đưa vào đất liền cấp cứu.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ đưa ông Đạt xuống tàu vào bờ tiếp tục cấp cứu, điều trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng huy động phương tiện của người dân để đưa ông Đạt vào bờ, bàn giao cho cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, điều trị. Hiện, ông Đạt đã qua cơn nguy kịch.

Hành động kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân, thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” vì nhân dân phục vụ trong mọi hoàn cảnh./.

