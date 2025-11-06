Cà Mau: Phát hiện hai cha con tử vong dưới ao nuôi tôm

Chiều 6/11, bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, ở địa phương vừa xảy ra vụ tại nạn thương tâm khi cả hai cha con được phát hiện tử vong dưới ao nuôi tôm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 6/11, bà Trần Thị Điệp (sinh 1970, ngụ xã Hòa Bình) ra ao nuôi tôm gần nhà để tắt quạt nước. Khi tới ao nuôi tôm, bà Trần Thị Điệp phát hiện chồng là ông N.Q.T. (sinh 1970) và con nuôi T.Đ.Th. (sinh 2010) đã tử vong dưới ao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. tử vong nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần với quạt ao nuôi tôm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình Đỗ Ái Lam cho biết qua điều tra ban đầu nạn nhân tử vong do bị điện giật. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân đối với bà Trần Thị Điệp, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu./.

Huế: Hai người thương vong vì giật điện ở khu chợ còn ngập nước Ngày 31/10, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền, thành phố Huế) đã xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến một người tử vong và một người bị thương khi khu chợ đang ngập sâu do mưa lũ.