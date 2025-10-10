Đà Nẵng tăng tốc về đích: Kinh tế khởi sắc, GRDP tăng gần 10%

Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhằm đánh giá tình hình công tác quý 3/2025, 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4 và cho ý kiến các nội dung theo quy chế làm việc.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm thông suốt, đồng bộ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đi vào nền nếp. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố được tổ chức thành công, tạo khí thế mới, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, là một trong số ít địa phương tiếp tục tăng trưởng trên 10%.

Tuy nhiên, ông Triết cho rằng: “Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung phân tích, thảo luận rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ.”

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bí thư Thành ủy nêu rõ một số vướng mắc như sắp xếp tổ chức cán bộ, công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp (đạt khoảng 50,3%). Ông đề nghị tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương và sát thực tiễn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố 9 tháng qua tiếp tục ổn định và đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và chính quyền hai cấp được triển khai quyết liệt, từng bước đi vào hoạt động ổn định.

Kinh tế thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,83%. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, với hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 103.162 tỷ đồng, tăng 16,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.481 triệu USD, tăng 16,8%; nhập khẩu đạt 3.296 triệu USD, tăng 8,6%. Thu ngân sách đạt 40.228 tỷ đồng, bằng 79,31% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 45,6% kế hoạch.

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế. Một số chủ trương, kết luận của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy chưa được triển khai hiệu quả; mô hình chính quyền hai cấp còn vướng mắc, tổ chức đảng ở các đơn vị mới chưa thống nhất; đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa thừa, vừa thiếu”, nhất là nhân lực chuyên môn về công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng; một số hộ thoát nghèo chưa bền vững; quỹ nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu; tội phạm mạng, ma túy và vi phạm trong thanh thiếu niên còn tiềm ẩn phức tạp.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Thành ủy với chủ đề: “Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.”

Thành phố xác định 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP hai con số; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; ban hành bộ chỉ số đánh giá xếp hạng chuyển đổi số trong tháng 10 và tháng 12/2025. Đồng thời, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; tổng kết Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đến năm 2025 và đề xuất giai đoạn mới; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các công trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của thành phố./.