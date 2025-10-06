Kinh tế

Đà Nẵng: Thu ngân sách 9 tháng tăng gần 23%

Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Đà Nẵng sơ bộ đến ngày 25/9/2025 đạt 40.238,2 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2024, thu nội địa tiếp tục là trụ cột với 35.169 tỷ đồng.

Anh Dũng
Du khách quốc tế chọn mua thưởng thức ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Du khách quốc tế chọn mua thưởng thức ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sơ bộ đến ngày 25/9/2025 đạt 40.238,2 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 8.696,2 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 31.541 tỷ đồng.

Thu nội địa tiếp tục là trụ cột, chiếm phần lớn trong tổng thu (87,4%) với 35.169 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu thu nội địa, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh vẫn là khoản thu lớn nhất trong tổng thu (chiếm 29,6%) với 11.920,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thuế thu nhập cá nhân và thu từ nhà, đất đều tăng so với cùng kỳ, phản ánh sự đóng góp ngày càng lớn của các lĩnh vực năng động trong nền kinh tế.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5.733,3 tỷ đồng (chiếm 14,2%), tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ các dự án mở rộng sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thuế thu nhập cá nhân đạt 4.615,5 tỷ đồng (chiếm 11,5% tổng thu), tăng 36,3% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các khoản thu về nhà, đất đạt 4.906,7 tỷ đồng (chiếm 14,1%), tăng mạnh 79,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, đây là khoản thu phụ thuộc vào tiến độ dự án, thị trường bất động sản, do đó cần được theo dõi và quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính ổn định.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng đánh giá, nhìn chung, kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2025 khá khả quan. Công tác thu, chi ngân sách của thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, vừa đảm bảo nguồn thu ổn định, vừa duy trì kỷ luật tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Hiệu quả thu ngân sách cho thấy sức khỏe của nền kinh tế, trong khi cơ cấu chi ngân sách thể hiện ưu tiên phát triển và khả năng phân bổ nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục hướng tới nguồn thu bền vững, tăng cường giám sát tiến độ thu, xử lý nợ thuế và duy trì hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời rà soát hộ kinh doanh nhằm đảm bảo cân đối ngân sách cả năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đà Nẵng #ngân sách #thu ngân sách TP. Đà Nẵng
