Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng của năm 2025 ước đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, tương đương 96,7% dự toán và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu ngân sách Trung ương ước đạt khoảng 88,5% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 105,2% dự toán.

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi công bố tại cuộc Họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 3/10.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, riêng tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng Chín ước đạt 156,7 nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh Bộ Tài chính vừa thực hiện công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, vừa đảm bảo điều hành tài chính-ngân sách Nhà nước hiệu quả và phấn đấu mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Về phía chi, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng Chín ước đạt 192,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng đạt khoảng trên 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 451 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, chi trả nợ lãi và chi thường xuyên cùng ước đạt 68,4% dự toán.

Trong quý 3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính cũng triển khai nhiều hoạt động quan trọng. Đáng chú ý, Bộ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành. Đảng bộ Bộ Tài chính cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, đánh dấu bước trưởng thành mới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tổ chức trưng bày gian Triển lãm với chủ đề “80 năm ngành tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” trong khuôn khổ Triển lãm “Thành tựu Đất nước” chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính cũng đã khẩn trương rà soát, xây dựng và sửa đổi một loạt văn bản luật để thể chế hóa 4 Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết số 57, 59, 66, 68). Cụ thể, Bộ đã trình và tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật trong lĩnh vực tài chính đồng thời nghiên cứu sửa đổi các luật thuế quan trọng (như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng) nhằm bổ sung ưu đãi, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân.

Đối với việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã ban hành kịp thời các Quyết định và văn bản phân công nhiệm vụ đồng thời có các Công điện, văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ cũng quyết định thành lập Tổ thường trực và đường dây nóng để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tổ chức hai đợt hỗ trợ tập trung toàn diện cho 34 địa phương, qua đó cơ bản tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, nhất là các điểm nghẽn trong chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đã được Đảng, Nhà nước đặt ra. Hiện, Bộ đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật và nghị quyết để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật theo chương trình lập pháp năm 2025./.

