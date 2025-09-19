Bộ Tài chính chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong mục tiêu 4%

Bộ Tài chính cho biết việc điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý trong thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, chủ động xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh giá phù hợp, không để tăng giá đột ngột, cùng thời điểm.

Bên cạnh đó, các yếu tố trên thị trường thế giới cũng được phân tích và đánh giá để cập nhật các kịch bản lạm phát, từ đó làm căn cứ đề xuất các định hướng quản lý, điều hành giá.

Bộ Tài chính dự báo CPI cả năm 2025 ước đạt khoảng 4%, nằm trong giới hạn mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính từ nay đến cuối năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây áp lực lên mặt bằng giá cả, tỷ giá và thị trường ngoại tệ khả năng tiếp tục chịu áp lực lớn từ các yếu tố phức tạp trên thị trường quốc tế.

Trao đổi với báo chí, Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng áp lực lạm phát được dự báo không cao, mặc dù các sức ép lên giá cả từ tỷ giá và tăng trưởng tín dụng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. việc xuất khẩu gặp thách thức khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm sẽ khiến nguồn cung hàng hóa trong nước dồi dào hơn, giúp giảm áp lực lạm phát.

Với giả định CPI trong 4 tháng cuối năm 2025 tăng trung bình 0,26%/tháng, tương đương mức tăng trong vòng 1 năm qua, theo tiến sỹ Nguyễn Đức Độ lạm phát trung bình cả năm 2025 được dự báo quanh mức 3,3%.

Do đó, tiến sỹ Nguyễn Đức Độ cho rằng việc quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm, cần cân nhắc lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý với mức độ phù hợp nhằm tạo tiền đề cho việc kiểm soát lạm phát trong năm 2026.

Bên cạnh đó, việc dự báo, cập nhật kịch bản lạm phát và phương án điều chỉnh giá dịch vụ công cần được thực hiện đồng bộ để kịp thời điều chỉnh giá theo diễn biến thị trường, bảo đảm kiểm soát lạm phát.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động quản lý giá, bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu theo đúng chỉ đạo, chú trọng theo dõi biến động kinh tế, lạm phát toàn cầu và chính sách kinh tế của các nước lớn để ứng phó kịp thời.

Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết phải theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, khu vực; phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với mục tiêu kiểm soát lạm phát, việc điều hành giá cần tiếp tục đồng hành với nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các chính sách cũng cần hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển, tránh gây thêm áp lực chi phí cho nền kinh tế trong giai đoạn đang hồi phục mạnh.

Ngoài ra, phải chủ động tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá, bảo đảm ổn định thị trường; phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 theo mục tiêu đề ra; cũng như chuẩn bị sẵn các phương án để đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hóa cho dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo không xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá hàng hóa.

Trước đó, tại Thông báo số 459/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2025, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành đã nêu rõ trong những tháng còn lại của năm 2025, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược.

Tiếp tục tập trung thực hiện quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt, từ nay đến hết tháng 10/2025, các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp, trong đó có mặt hàng xăng dầu; điện; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các mặt hàng xem xét điều chỉnh; lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng; đất đai và bất động sản./.

