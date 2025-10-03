Thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản sẽ phù hợp thông lệ hiện hành

Ngày 3/10, tại Họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách thuế, đặc biệt là đối với thuế thu nhập cá nhân liên quan đến đất đai, bất động sản.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã được Chính phủ chấp thuận đề xuất trình Quốc hội xem xét về dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Trong dự thảo này, các chính sách thuế đối với bất động sản cũng được đề cập.

Ban đầu, trong quá trình thảo luận và tiếp nhận ý kiến từ các bộ, ngành, đã có đề xuất về việc đánh thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản dựa trên thời gian nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan và đội ngũ chuyên gia, Bộ Tài chính đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo hướng phù hợp với các quy định và thông lệ hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bao gồm cả Quốc hội, để tiếp tục hoàn thiện và lấy ý kiến bản dự thảo Luật thuế này, chuẩn bị cho việc trình Quốc hội đánh giá tại kỳ họp sắp tới.

Đối với chính sách thuế liên quan đến đất đai và bất động sản nói chung, ông Lưu Đức Huy thông tin hiện tại chưa có thay đổi nào đáng kể so với trước đây. Bộ đang tiếp tục nghiên cứu sâu rộng các chính sách này một cách tổng thể. Ông Huy cũng nhấn mạnh chính sách thuế hiện hành đã bao quát toàn bộ quá trình giao dịch bất động sản, từ khâu đăng ký sử dụng, đến chuyển quyền và chuyển nhượng quyền sử dụng đất./.

Bộ Tài chính phản hồi về đề xuất thuế 20% và thời gian nắm giữ bất động sản Bộ Tài chính vừa có thông tin làm rõ một số nội dung trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.