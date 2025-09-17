Bộ Tài chính: Hưởng lương từ ngân sách vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất với mọi cá nhân có thu nhập đến ngưỡng chịu thuế, không phân biệt nguồn chi trả từ ngân sách hay khu vực tư nhân.

Việc loại trừ thuế đối với tiền lương, tiền công từ ngân sách sẽ không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Theo Bộ Tài chính, nguyên tắc của pháp luật thuế là cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như nhau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư. Mức giảm trừ cho các cá nhân cũng được quy định như nhau.

Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã có quy định liên quan đến các khoản thu nhập “tiền làm thêm giờ,” “tiền ca đêm,” “trợ cấp thôi việc,” “trợ cấp khó khăn.”

Dự thảo luật sửa đổi tiếp tục kế thừa quy định này. Tại góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an có đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được chi trả từ ngân sách nhà nước.

Bởi theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, thuế thu nhập cá nhân cũng là khoản thu ngân sách. Do đó, việc ngân sách chi lương, rồi lại thu thuế thu nhập cá nhân từ chính khoản này để nộp lại vào ngân sách sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, bộ phận, nhân sự thực hiện không cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ Công an kiến nghị nghiên cứu miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản “tiền làm thêm giờ", “tiền ca đêm”, “trợ cấp thôi việc”, “trợ cấp khó khăn”.

Theo Bộ Công an, đây là những khoản mang tính động viên, bù đắp rủi ro cho người lao động. Nếu bị tính thuế, chính sách khuyến khích làm thêm giờ, thưởng vượt năng suất… sẽ giảm tác dụng, đồng thời gây thiệt thòi cho người lao động, nhất là nhóm lao động phổ thông, lao động làm ca đêm.

Ngoài ra, đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng, cơ quan chủ trì cần làm rõ tiêu chí xác định tài sản không đăng ký, nhằm bảo đảm tính minh bạch, tránh áp dụng tùy tiện.

Bộ Công an cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung các loại tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử, tài sản ảo…) vào diện chịu thuế, để bắt kịp xu thế tài chính hiện đại.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các quy định liên quan đến thu nhập được miễn, giảm thuế. Việc bổ sung diện miễn, giảm thuế chỉ nên áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội; đồng thời, cần quy định chặt chẽ để tránh tình trạng lợi dụng chính sách nhằm kê khai trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nguồn vốn ngân sách.

Tuy nhiên, Hội đề nghị mở rộng đối tượng miễn thuế sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển đổi số… nhằm tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Mặt khác, cần nghiên cứu bổ sung còn là nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ từ nguồn vốn xã hội hóa, nhằm đảm bảo công bằng, vừa khuyến khích nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Một số ý kiến cũng lưu ý, khi chi trả kinh phí cho nhà khoa học từ nguồn xã hội hóa hoặc doanh nghiệp, cần tham chiếu với quy định về trích lập quỹ khoa học và công nghệ để tránh ưu đãi trùng lặp.

Theo Bộ Tài chính, Luật đã bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được 382 văn bản tham gia ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); trong đó có 15 đơn vị nhất trí hoàn toàn, một số ý kiến khác cơ bản nhất trí, tham gia ý kiến về kết cấu, câu chữ cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các ý kiến còn lại đã được Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu đầy đủ./.

