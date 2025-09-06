Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Nâng ngưỡng tính thuế lên 20 triệu đồng

Tại văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đã bổ sung các khoản giảm trừ mới, ngưỡng thu nhập tính thuế cũng như thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú…

Theo đó, Bộ Tài chính đã bổ sung đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định về phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu, cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Để thực hiện chủ trương bỏ hình thức thuế khoán từ ngày 1/1/2026, dự thảo Luật bổ sung phương thức tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu năm trên mức quy định của Chính phủ được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17%.

Trong số đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Theo Bộ Tài chính, quy định này tương đương với quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, tức áp dụng thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng.

Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ thì vẫn giữ phương thức tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Bộ Tài chính đã bổ sung quy định về ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế với một số khoản thu nhập. Theo đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, chuyển nhượng thương mại, thừa kế, quà tặng sẽ phải nộp thuế 10% trên phần thu nhập vượt 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua tiếp thu ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế này lên 20 triệu đồng để đồng bộ với điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Dự thảo đồng thời bổ sung nhóm thu nhập khác chịu thuế, gồm: chuyển nhượng tên miền quốc gia “.vn”, chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon, biển số xe ô tô trúng đấu giá, tài sản số và một số loại tài sản khác do Chính phủ quy định.

Thuế suất áp dụng là 5% trên phần thu nhập vượt 20 triệu đồng theo từng lần phát sinh. Đối với tài sản số giao dịch thường xuyên trên sàn minh bạch sẽ áp dụng thuế suất 0,1% trên giá ,chuyển nhượng từng lần./.

Đơn giản hóa một số thủ tục liên quan đến khai thuế thu nhập cá nhân Bảy thủ tục hành chính về khai thuế thu nhập cá nhân, khai thay thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản được hợp nhất thành 1 thủ tục hành chính.