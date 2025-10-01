Tỉnh Ninh Bình hướng đến mục tiêu thu ngân sách đạt trên 110.000 tỷ đồng

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều 1/10, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên bế mạc đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác nhân sự; chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 5 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 54 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thực hiện mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực, tăng trưởng bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Địa phương xác lập vị thế, vai trò của trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe; trung tâm công nghiệp công nghệ cao quan trọng của liên vùng và đất nước với trụ cột là cơ khí ôtô, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo, công nghiệp năng lượng, vật liệu xanh.

Tỉnh kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…

Đại hội xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 22 chỉ tiêu chủ yếu bao quát tất cả lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân đạt tối thiểu 11%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 180 triệu đồng.

Đến năm 2030, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 110.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40 tỷ USD; số lượng khách du lịch đạt trên 30 triệu lượt; tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,1%; hoàn thành đầu tư xây dựng 25.300 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2025-2030 dưới 1%.

Ninh Bình phấn đấu là một trong 10 tỉnh, thành phố có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước; tỷ lệ đảng viên mới hằng năm đạt 3% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, dân chủ đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhất trí cao khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện mà nhân dân trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp về dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh. Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng, Ninh Bình tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.../.

