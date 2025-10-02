Đà Nẵng: Trung tâm tài chính hiện đại, đáng tin cậy tại châu Á-Thái Bình Dương

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào trung tâm tài chính tại Việt Nam diễn ra tại thành phố Frankfurt am Main ngày 30/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hội nghị do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức, thu hút được đông đảo lãnh đạo các tổ chức, định chế tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia tài chính hàng đầu của Đức.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị, khẳng định việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng không chỉ là nhiệm vụ của ngành tài chính, mà còn là một phần trọng yếu trong chiến lược cải cách thể chế, hội nhập quốc tế và hướng tới phát triển bền vững. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh Frankfurt là trung tâm tài chính hàng đầu của Đức và châu Âu, một hình mẫu mà Việt Nam đang tích cực học hỏi trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Frankfurt Main Finance hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế thành công, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của sự tham gia từ các doanh nghiệp và định chế tài chính toàn cầu, trong đó có Đức, quốc gia có trình độ khoa học-công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối tài chính rộng khắp. Ông kêu gọi các tập đoàn và định chế tài chính Đức đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên cơ sở “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính, với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup….

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho phát triển Trung tâm tài chính, xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính…

Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một Trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á-Thái Bình Dương.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, mang tính chiến lược cần được ưu tiên hàng đầu. Thành phố cũng xác định đây là vấn đề mới, khó, phức tạp, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là nơi giao dịch tài chính, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện, kết nối ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech, quỹ đầu tư và công nghệ. Đây sẽ là điểm đến cho các dòng vốn quốc tế, cho các startup fintech và cả những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành hoan nghênh Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được tổ chức tại thành phố Frankfurt - Trung tâm tài chính hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu, khẳng định sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu không chỉ là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Đức mà còn thể hiện sự quan tâm cao của giới đầu tư kinh doanh Đức và châu Âu đối với tiềm năng phát triển của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính-ngân hàng trong bối cảnh nền chính trị và kinh tế thế giới có những biến động nhanh chóng và mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ.

Tháng 9/2025 cũng là dịp kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức. Chuyến công tác tới Thủ đô Berlin và thành phố Frankfurt của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ không chỉ có ý nghĩa chào mừng dấu mốc lịch sử trong quan hệ ngoại giao hai nước mà còn thúc đẩy hợp tác song phương góp phần thiết thực phát triển kinh tế-xã hội của hai nước, đáp ứng và phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước.

Thông qua Hội nghị này, các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn Đức được cung cấp nhiều thông tin bổ ích để có quyết định chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, một thị trường hơn 100 triệu dân, có vị trí quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năng động của thế giới, đang ngày càng trở thành một địa điểm hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Về phần mình, các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư Đức và châu Âu đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc lập dự án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án này cũng như chia sẻ các bài học quản lý tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực.

Các nhà đầu tư, ngoài giới thiệu tổng quan về trung tâm tài chính Frankfurt, khẳng định nơi được xem là "cánh cửa của nền kinh tế châu Âu" hiện xếp thứ 2 tại châu Âu (sau London) và nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Frankfurt hiện có 280 ngân hàng, phần lớn là các ngân hàng quốc tế; có khoảng 155.000 lao động trong lĩnh vực tài chính và con số lớn hơn làm việc trong các ngành liên quan.

Kết thúc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Frankfurt Main Finance hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư, các định chế tài chính, quỹ đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh và hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và Frankfurt Main Finance; đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực và triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ, cơ quan quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính của thành phố Đà Nẵng./.

Thúc đẩy hợp tác Đức-Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí tại Hội chợ EMO Hannover Hơn 1.600 đơn vị triển lãm đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về công nghệ sản xuất - EMO Hannover 2025 diễn ra từ 22-26/9 tại Hannover.