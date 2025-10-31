Mỹ: Trung Quốc thông qua thỏa thuận chuyển giao TikTok

Ngày 30/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận chuyển giao cho Mỹ ứng dụng video ngắn TikTok.

Ông bày tỏ hy vọng tiến trình chuyển giao này sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.

Thông tin được Bộ trưởng Bessent chia sẻ trong chương trình “Mornings with Maria” của kênh Fox Business Network sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng ra thông báo cho biết Bắc Kinh sẽ phối hợp với Washington xử lý hài hòa các vấn đề liên quan đến TikTok.

Kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật năm 2024 yêu cầu ByteDance - đơn vị chủ quản của TikTok - phải bán lại tài sản của ứng dụng này tại Mỹ trước tháng 1/2025, số phận của TikTok vẫn là một dấu hỏi lớn suốt 18 tháng qua.

Theo thỏa thuận hai bên mới đạt được, ByteDance sẽ chỉ định 1 trong 7 thành viên Hội đồng quản trị của TikTok tại Mỹ, trong khi 6 ghế còn lại do các đại diện Mỹ nắm giữ.

Ngoài ra, tập đoàn Trung Quốc sẽ chỉ nắm giữ dưới 20% cổ phần của TikTok tại Mỹ nhằm tuân thủ quy định của đạo luật 2024, vốn yêu cầu ứng dụng phải đóng cửa vào tháng 1/2025 nếu ByteDance không thoái vốn tại Mỹ.

Trước đó, hôm 25/9, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh trao kế hoạch chuyển nhượng hoạt động của TikTok tại Mỹ cho một liên doanh các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, động thái được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia quy định trong đạo luật năm 2024. Thời hạn hoàn tất giao dịch được đưa ra là 120 ngày.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng gia hạn thời gian thực thi luật đến hết ngày 20/1/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chuyển giao.

Theo kế hoạch, thuật toán của TikTok sẽ được tái huấn luyện và giám sát bởi các đối tác an ninh Mỹ và việc vận hành thuật toán sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Tuy nhiên, một số nghị sỹ Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại rằng việc cấp phép sử dụng thuật toán TikTok như một phần của thỏa thuận bán tài sản có thể “gây ra những lo ngại nghiêm trọng” về an ninh trong tương lai.

Hiện TikTok đang có khoảng 170 triệu người Mỹ sử dụng./.

