Các nhà hoạt động đến từ hơn 50 quốc gia tuần hành đến Gaza

Theo một báo cáo, năm ngoái tại Đức đã xảy ra tổng cộng 8.627 vụ bạo lực, phá hoại và đe dọa nhằm vào người Do Thái - gần gấp đôi so với năm 2023 và cao hơn gấp bốn lần so với năm 2020.