Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc hành hung, hủy hoại tài sản sau va chạm giao thông

Ngày 6/10, Công an phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra tối 5/10.

Thông tin ban đầu: Vào khoảng 19 giờ 45, ngày 5/10, anh Nguyễn Hoàng Liên Sơn (sinh năm 1990, trú tại phường Cư Bao) đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 47H-078.51 lưu thông trên Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn phường Buôn Hồ) thì xảy ra va chạm với xe ôtô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger mang biển số 86C-183.31.

Sau khi xảy ra va chạm, 3 người trên xe ôtô bán tải đã xuống xe giải quyết sự việc. Trong đó, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1984, trú tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) đã đánh nhiều lần vào vùng mặt của anh Nguyễn Hoàng Liên Sơn gây thương tích; làm hư hỏng điện thoại di động của anh Sơn. Vụ việc được người dân quay video và đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với Cảnh sát giao thông xác minh, truy tìm và triệu tập những người đi trên xe ôtô bán tải về cơ quan công an làm việc.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Thế Anh đã thừa nhận hành vi hành hung anh Nguyễn Hoàng Liên Sơn sau khi xảy ra va chạm giao thông. Hai người đi cùng xe với Nguyễn Thế Anh không tham gia vào việc đánh người.

Vụ việc đang được Công an phường Buôn Hồ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

