Nga phá âm mưu khủng bố, giết người hàng loạt

Nga bắt giữ các đối tượng âm mưu khủng bố, ngăn chặn các hành vi bạo lực, đe dọa an ninh quốc gia và cộng đồng trong chiến dịch chống khủng bố.

Cảnh sát Nga gác trên đường phố thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 1/10, Trung tâm Quan hệ Công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết cơ quan này đã bắt giữ 5 công dân có âm mưu giết người hàng loạt ở một số nơi, trong đó có vùng Krasnoyarsk và Oryol.

FSB cũng đã bắt giữ 3 trẻ vị thành niên ở tỉnh Chelyabinsk vì bị tình nghi có âm mưu thực hiện tấn công khủng bố vào một cơ sở hạ tầng giao thông.

Trước đó, hôm 30/9, FSB bắt giữ một cư dân Cộng hòa Mordovia với cáo buộc đốt phá đường ray tàu hỏa và chiêu mộ thanh thiếu niên cùng tham gia.

Trong quá trình khám xét, FSB thu giữ các thành phần chế tạo thiết bị nổ, nhiều vũ khí và tài liệu tuyên truyền của các tổ chức khủng bố.

FSB cho biết các vụ bắt giữ này là một phần trong các biện pháp phòng ngừa tại nhiều khu vực trên cả nước nhằm ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng bạo lực, cực đoan và tự sát trong giới trẻ./.

