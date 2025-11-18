Indonesia bắt 5 nghi phạm tuyển mộ trẻ em vào các nhóm khủng bố

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo ngày 18/11 của Cảnh sát Indonesia cho biết, Đội đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Cảnh sát quốc gia nước này đã bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc tuyển mộ trẻ em vào các nhóm khủng bố thông qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số.

Người phát ngôn Densus 88, Mayndra Eka Wardhana, cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện trong ba chiến dịch kéo dài gần 1 năm qua (từ cuối tháng 12/2024 đến ngày 17/11/2025).

Theo Trưởng phòng Thông tin của Cảnh sát Quốc gia, Chuẩn tướng Trunoyudo Wisnu Andiko, các nghi phạm bị bắt tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Indonesia, bao gồm Medan (Bắc Sumatra), Banggai (Trung Sulawesi), Sleman (Yogyakarta), Tegal (Trung Java) và Agam (Tây Sumatra).

Các đối tượng này bị cáo buộc sử dụng nhiều nền tảng kỹ thuật số, từ mạng xã hội, trò chơi trực tuyến đến các ứng dụng nhắn tin và trang web kín, để tiếp cận, lôi kéo và cực đoan hóa trẻ em, khiến các em tham gia vào mạng lưới khủng bố và có nguy cơ thực hiện hành vi bạo lực.

Ông Trunoyudo khẳng định Cảnh sát quốc gia, phối hợp với Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia (BNPT) và Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia (KPAI), sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa cực đoan hóa và bạo lực trên không gian mạng./.

