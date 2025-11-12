Vụ nổ ở Ấn Độ: Mỹ và Anh đưa ra cảnh báo an ninh

Sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ tối 10/11, cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh đã ban hành cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân thận trọng vào giờ cao điểm buổi tối.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong thông báo, Đại sứ quán Mỹ cho hay: “Mặc dù nguyên nhân vụ nổ cho tới nay vẫn chưa rõ, song Chính phủ Ấn Độ đã đặt một số bang vào tình trạng báo động cao.”

Thông báo đưa ra khuyến cáo cụ thể cho công dân Mỹ tại Ấn Độ như tránh những khu vực xung quanh Pháo đài Đỏ và Chandni Chowk, tránh xa những nơi tụ tập đông người, theo dõi thông tin cập nhật từ phương tiện truyền thông địa phương, luôn chú ý đến môi trường xung quanh và cảnh giác ở những khu vực có nhiều khách du lịch lui tới.

Thông báo cũng cung cấp thông tin liên hệ cho công dân Mỹ tại Ấn Độ trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng ban hành khuyến cáo đi lại nghiêm ngặt đối với công dân nước này, cảnh báo không nên đi du lịch đến Jammu và Kashmir cũng như các khu vực trong phạm vi 10km tính từ biên giới Ấn Độ-Pakistan.

Khuyến cáo cũng áp dụng cho các điểm du lịch nổi tiếng như Srinagar, Pahalgam, Gulmarg, Sonmarg và cả Đường cao tốc Quốc gia Jammu - Srinagar.

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo người dân không nên thực hiện những chuyến đi không cần thiết đến bang Manipur ở Đông Bắc Ấn Độ, nơi bạo lực sắc tộc xảy ra từ năm 2023 đã dẫn đến lệnh giới nghiêm và các quy định hạn chế.

Các quan chức Anh nhấn mạnh việc phớt lờ khuyến cáo đi lại có thể làm mất hiệu lực bảo hiểm du lịch, đồng thời kêu gọi du khách mua bảo hiểm toàn diện phòng những trường hợp khẩn cấp.

Vào khoảng 7 giờ tối 10/11 đã xảy ra vụ nổ trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - một công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi.

Các nguồn tin cho biết có 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương do vụ nổ này.

Sau vụ việc, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh và Haryana./.

Ấn Độ: Vụ nổ ở thủ đô New Delhi là tấn công khủng bố Một sỹ quan cho biết mọi manh mối, từ chiếc xe, chất nổ đến người, đều dẫn về cùng một mạng lưới, đồng thời cảnh báo những phát hiện hiện tại có thể chỉ là “lớp đầu tiên của một âm mưu lớn hơn.”