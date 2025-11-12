Pakistan: Tấn công khủng bố nhằm vào trường quân sự

Ngày 12/11, lực lượng an ninh Pakistan cho biết đã đập tan một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trường quân sự Wana ở Nam Waziristan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.

Theo các nguồn tin, lực lượng an ninh đã kịp thời phản ứng hiệu quả để ngăn chặn cuộc tấn công và toàn bộ 5 kẻ khủng bố, bao gồm một tên đánh bom liều chết, đã bị tiêu diệt.

Khi vụ việc xảy ra, có khoảng 650 người đang có mặt trong khuôn viên trường, trong đó có 525 người là học viên. Khuôn viên nhà trường đã được rà soát để đảm bảo không còn thiết bị nổ tự chế bị cài lại.

Cùng ngày, cũng tại tỉnh này, lực lượng cảnh sát cho biết 3 người, trong đó có 1 trẻ em, đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công trước đó 1 ngày bằng thiết bị bay không người lái do những kẻ vũ trang chưa rõ danh tính thực hiện. Vụ việc xảy ra tại huyện Bannu và hiện chưa có nhóm nào thừa nhận đứng sau vụ việc.

Trong khi đó, Chính quyền Pakistan đang phải tăng cường kiểm tra an ninh tại thủ đô Islamabad sau vụ đánh bom liều chết hôm 11/11 bên ngoài một tòa án ở khu vực tập trung nhiều cơ quan chính phủ khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Pakistan chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021.

Quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á có xu hướng xấu đi gần đây, khi Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan hỗ trợ lực lượng Taliban Pakistan (TTP), điều mà Kabul một mực bác bỏ.

Nhóm TTP chủ yếu tập trung hoạt động ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp giới với Afghanistan. Lực lượng này đe dọa sẽ tiếp tục các vụ tấn công cho đến khi luật Hồi giáo được áp dụng hoàn toàn./.

