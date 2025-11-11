Vụ nổ ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11/11 tuyên bố rằng tất cả những đối tượng đứng sau vụ nổ xảy ra trước đó một ngày gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi gây nhiều thương vong sẽ bị đưa ra trước công lý.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm tới Bhutan ngày 11-12/11, Thủ tướng Modi nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc và những kẻ đứng sau sẽ không thể được dung thứ.

Ông Modi cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, khẳng định chính quyền đang hỗ trợ tích cực những người bị ảnh hưởng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, vụ nổ xảy ra khoảng 19h (theo giờ địa phương, tức 17h30 theo giờ Việt Nam) trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi.

Các nguồn tin cho biết tính tới nay, vụ nổ đã khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết chính quyền đang điều tra về vụ nổ từ mọi góc độ, bao gồm cả khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Hiện giới chức Ấn Độ đang xem xét khả năng nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) liên quan tới vụ nổ nói trên, trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó xuất hiện đoạn video quay cảnh Saifullah Saif - chỉ huy LeT ở Pakistan - tuyên bố thủ lĩnh Hafiz Saeed đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ thông qua mạng lưới ở Bangladesh.

Nghi vấn càng tăng khi Ấn Độ vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố lớn, thu giữ gần 3 tấn chất nổ./.

Ấn Độ: Vụ nổ ở thủ đô New Delhi là tấn công khủng bố Một sỹ quan cho biết mọi manh mối, từ chiếc xe, chất nổ đến người, đều dẫn về cùng một mạng lưới, đồng thời cảnh báo những phát hiện hiện tại có thể chỉ là “lớp đầu tiên của một âm mưu lớn hơn.”