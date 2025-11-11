Ấn Độ: Vụ nổ ở thủ đô New Delhi là tấn công khủng bố

Cảnh sát Delhi của Ấn Độ sáng 11/11 khẳng định vụ nổ chiếc Hyundai i20 gần cổng số 1 ga tàu điện ngầm Red Fort là một vụ tấn công khủng bố, sau khi phát hiện vật liệu nổ bên trong xe. Theo các trang tin của Ấn Độ, vụ việc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện một video đe dọa tấn công Ấn Độ của một chỉ huy LeT, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tấn công cực đoan được hỗ trợ từ bên ngoài. Theo đó, chỉ huy LeT Saifullah Saif tuyên bố rằng thủ lĩnh của lực lượng này Hafiz Saeed đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công vào Ấn Độ thông qua các đặc vụ hoạt động tại Bangladesh.

Theo nguồn tin điều tra, chiếc i20 được chất đầy thuốc nổ và bị kích nổ lúc 18 giờ 52 tối 10/11, tạo thành quả cầu lửa lớn. Các nhà điều tra đã lần theo dấu vết dẫn tới Pulwama thuộc Jammur & Kashmir, nơi nghi phạm mua chiếc xe gây án.

Một nghi phạm tên Tariq (cư trú tại Pulwama) đã bị bắt để thẩm vấn; manh mối ban đầu cho thấy y có vai trò cầu nối giữa các chỉ huy ở Kashmir và một đơn vị khủng bố có trụ sở tại Faridabad.

Cảnh sát cho biết đơn vị Faridabad bị theo dõi nhiều tháng vì liên quan buôn lậu vũ khí và tài trợ khủng bố. Điều tra viên nêu tên Umar Mohammad là nghi phạm chính; các nguồn tin cho rằng một thi thể cháy đen tìm thấy trong xe có thể là của tên Umar và đang chờ xét nghiệm ADN để xác minh. Umar được cho là đã ẩn náu sau khi cộng sự Muzzamil Shakeel bị bắt và hơn 2.900kg vật liệu nổ bị thu giữ trước đó.

Lực lượng an ninh quốc gia cùng đội pháp y đang phong tỏa hiện trường; mẫu vật được gửi đi kiểm tra để xác định chất nổ (nitrat, TNT hay amoni nitrat). Giới chức cũng không loại trừ đây là một vụ tấn công kiểu fidayeen (tấn công liều chết), hoặc hành động trả thù nhằm gây nhiễu loạn sau chiến dịch triệt phá mạng lưới.

Cuộc điều tra đang được mở rộng về Pulwama, Faridabad và Delhi. An ninh tại thủ đô New Delhi đã được siết chặt, các điểm trọng yếu và giao thông công cộng đã được tăng cường kiểm soát.

Một sỹ quan cấp cao cho biết mọi manh mối, từ chiếc xe, chất nổ đến người, đều dẫn về cùng một mạng lưới, đồng thời cảnh báo những phát hiện hiện tại có thể chỉ là “lớp đầu tiên của một âm mưu lớn hơn.”

Trước đó, tối 10/11, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra trước đó vài giờ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, đồng thời cho biết đã trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để nắm tình hình và chỉ đạo ứng phó.

Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Modi cho biết chính quyền đang hỗ trợ tích cực những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh coi đây “một bi kịch lớn” và hy vọng những người bị thương sớm hồi phục.

Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana.

Song song với đó, Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) Ấn Độ đã tăng cường cảnh giác trên khắp khu vực biên giới với Pakistan, trong khi an ninh cũng được thắt chặt tại biên giới với Nepal và các trạm kiểm soát nhạy cảm khác./.

Vụ nổ ở Ấn Độ: Thủ tướng Modi chỉ đạo tăng cường an ninh biên giới Vụ nổ tại New Delhi khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, Thủ tướng Ấn Độ Modi chỉ đạo rà soát tình hình và tăng cường an ninh biên giới toàn quốc.