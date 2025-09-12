Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án tù vì âm mưu đảo chính

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 11/9, Tòa án Tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống Jair Bolsonaro 27 năm 3 tháng tù giam, sau khi kết tội ông âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.

Với tỷ lệ bỏ phiếu áp đảo 4-1, Hội đồng Thẩm phán đã xác định ông Bolsonaro, người hiện đang bị quản thúc tại gia dưới sự giám sát điện tử, phạm nhiều tội danh nghiêm trọng.

Các tội danh bao gồm tổ chức tội phạm vũ trang, âm mưu đảo chính, phá hoại trật tự thể chế và hủy hoại tài sản công.

Phán quyết không chỉ nhắm đến cựu Tổng thống mà còn kết tội 7 cộng sự thân cận, trong đó có những nhân vật cấp cao trong chính quyền cũ như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Paulo Sergio Nogueira và cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres.

Chủ tịch hội đồng xét xử, Thẩm phán Cristiano Zanin, cho rằng vụ bạo loạn ngày 8/1/2023 tại thủ đô Brasilia không phải là sự kiện riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch có tổ chức nhằm phá hoại thể chế Brazil.

Bằng chứng cho thấy nhóm của ông Bolsonaro đã cố tình kích động quân đội can thiệp để duy trì quyền lực sau thất bại trước Tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ngay sau phán quyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ đồng minh cánh hữu của mình. Trước đó, ông Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil./.

