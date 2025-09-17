Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro nhận án phạt do phát ngôn phân biệt chủng tộc

Ngày 16/9, Tòa án Khu vực Liên bang thành phố Porto Alegre, miền Nam Brazil, đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống nước này Jair Bolsonaro bồi thường 1 triệu real (khoảng 188.000 USD) và xin lỗi công khai vì những phát ngôn phân biệt chủng tộc trong thời gian tại vị.

Ông Jair Bolsonaro nhận án phạt vì đã đưa ra những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc về mái tóc xoăn của một thanh niên gốc Phi trong chương trình phát sóng hồi năm 2021. Hành vi này bị coi là vi phạm đạo đức cộng đồng và làm xói mòn các giá trị xã hội.

Các thẩm phán cho rằng những phát biểu của cựu Tổng thống Bolsonaro mang tính phân biệt chủng tộc và bác bỏ lập luận của bên bào chữa cho rằng đó chỉ là "câu nói đùa."

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán Rogerio Fraveto khẳng định những phát biểu của ông Bolsonaro “có nội dung xúc phạm và phân biệt đối xử với người da màu nói chung” và “là sự phân biệt đối xử được ngụy trang bằng một trò đùa.”

Theo lập luận của thẩm phán Fraveto, những hành vi này cổ xúy cho tư tưởng “chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.”

Trước đó, hôm 11/9, ông Bolsonaro cũng đã bị Tòa án Liên bang Tối cao Brazil tuyên án 27 năm và 3 tháng tù giam vì tội âm mưu đảo chính năm 2022./.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án tù vì âm mưu đảo chính Với tỷ lệ bỏ phiếu áp đảo 4-1, Hội đồng Thẩm phán đã xác định ông Bolsonaro, người hiện đang bị quản thúc tại gia dưới sự giám sát điện tử, phạm nhiều tội danh nghiêm trọng.