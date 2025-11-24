Thêm nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến đến Venezuela

Số lượng các hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay đến Venezuela đang ngày một tăng sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cảnh báo các hãng hàng không thận trọng về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua quốc gia Nam Mỹ này.

Theo bà Marisela de Loaiza, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Venezuela (ALAV), có 6 hãng hàng không đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay đến Venezuela gồm Iberia (Tây Ban Nha), TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha), LATAM (Chile), Avianca (Colombia) và GOL (Brazil) và Caribbean (Trinidad và Tobago).

Trong khi đó, hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hủy các chuyến bay đến Venezuela từ ngày 24-28/11.

Trước tình hình trên, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nêu rõ: “phải có các chuyến bay thường lệ đến tất cả các nước Mỹ Latinh và từ Mỹ Latinh đi thế giới."

Quyết định hủy chuyến của các hãng hàng không quốc tế diễn ra trong bối cảnh FAA Mỹ cảnh báo phi công nên thận trọng khi bay qua không phận Venezuela trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích nhằm vào các tàu và xuồng mà nước này cho là vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng./.

