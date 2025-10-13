Đức: Đảng CDU đề xuất mở rộng quyền hạn cho cơ quan tình báo

Ông Marc Henrichmann, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nghị viện Đức, chịu trách nhiệm giám sát các cơ quan tình báo liên bang của Đức đã kêu gọi trao thêm quyền cho các cơ quan tình báo, đặc biệt trong các “tình huống căng thẳng.”

Phát biểu với tờ Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) trước phiên điều trần công khai của các lãnh đạo cơ quan tình báo tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), ông Henrichmann, nghị sỹ của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), cho rằng việc chỉ thu thập thông tin là chưa đủ, mà cần mở rộng quyền hạn, ví dụ như thực hiện các biện pháp phòng thủ mạng.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ toàn diện hệ thống tình báo của Đức để đạt trình độ hợp tác và phối hợp tương xứng với các nước châu Âu.

Ngày 13/10, những người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV), Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) và Cơ quan Phản gián Quân sự (MAD) sẽ trình bày đánh giá về các mối đe dọa hiện nay trước ủy ban giám sát.

Cùng thời điểm, chuyến đi Nga dự kiến của nghị sỹ Markus Frohnmaier thuộc đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ liên minh cầm quyền.

Ông Henrichmann cảnh báo chuyến đi này có thể dẫn tới nguy cơ rò rỉ thông tin mật sang Nga. Ông nêu rõ: “AfD luôn là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia vì một bộ phận lớn thành viên của đảng này phục tùng kẻ thù của nền dân chủ - đặc biệt là Vladimir Putin”./.

