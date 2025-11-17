Đức dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel

Ngày 17/11, Chính phủ Đức thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel kể từ ngày 24/11, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas được duy trì ổn định trong thời gian gần đây.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời người phát ngôn chính phủ Stefan Kornelius cho biết quyết định dỡ bỏ hạn chế được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã ổn định vào những tuần gần đây, đồng thời nỗ lực viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza đang được tăng cường.

Đức kỳ vọng tình hình hiện tại sẽ mở ra cơ hội hướng tới một tiến trình hòa bình lâu dài cho khu vực.

Theo thông báo mới, sau ngày 24/11, Đức sẽ quay trở lại cơ chế xem xét từng trường hợp cụ thể khi đánh giá các đơn xin cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Israel và sẽ phản ứng phù hợp với mọi diễn biến mới trên thực địa.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Thủ tướng Friedrich Merz đã quyết định tạm ngừng cấp phép cho mọi loại vũ khí có thể được sử dụng tại Dải Gaza. Động thái này được đưa ra sau khi nội các Israel công bố kế hoạch kiểm soát Thành phố Gaza, khiến Berlin lo ngại về tác động nhân đạo và nguy cơ leo thang quân sự.

Trong hai năm qua, Đức là một nguồn cung vũ khí quan trọng cho Israel. Từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2025, Đức đã phê duyệt lượng vũ khí trị giá hàng trăm triệu euro, bao gồm hệ thống vũ khí, đạn dược và bộ phận cho xe bọc thép. Do đó, quyết định nối lại xuất khẩu được đánh giá sẽ có tác động đáng kể đối với năng lực quốc phòng của Israel.

Tuy vậy, bước đi mới của Berlin cũng vấp phải những ý kiến trái chiều trong nội bộ Đức, khi một bộ phận chính trị và các nhóm nhân quyền cho rằng cần thận trọng hơn để tránh nguy cơ góp phần vào xung đột tại Gaza.

Dù vậy, Chính phủ của Thủ tướng Merz khẳng định lập trường của Đức vẫn nhất quán theo dõi chặt chẽ tình hình nhân đạo và tiến trình hòa bình tại Trung Đông./.



