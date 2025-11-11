UNICEF cảnh báo tình trạng thiếu vật tư y tế thiết yếu cho trẻ em tại Gaza

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 11/11 cho biết Israel đang ngăn chặn việc đưa vào Dải Gaza nhiều mặt hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu, trong đó có hơn 1 triệu kim tiêm dùng để tiêm chủng cho trẻ em, gây cản trở nghiêm trọng tới chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn tại vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi chiến tranh này.

Theo người phát ngôn UNICEF Ricardo Pires, các vật tư bao gồm khoảng 1,6 triệu kim tiêm và tủ lạnh chạy bằng năng lượng Mặt Trời dùng để bảo quản vaccine đã bị đình trệ thông quan từ tháng Tám, do Israel coi đây là các mặt hàng “lưỡng dụng” - có thể được sử dụng cho mục đích quân sự cũng như dân sự.

Ông Pires nhấn mạnh những vật tư này là “cực kỳ cần thiết” cho công tác y tế khẩn cấp, song vẫn chưa được phép đưa vào Gaza.

Israel chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này.

Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại vùng lãnh thổ (COGAT) trước đó cho rằng nước này không hạn chế việc nhập khẩu thực phẩm, nước uống hay thuốc men, đồng thời cáo buộc phong trào Hamas chiếm đoạt hàng viện trợ - điều mà phía Hamas bác bỏ.

UNICEF hiện triển khai chiến dịch tiêm chủng bắt kịp cho hơn 40.000 trẻ em dưới 3 tuổi tại Gaza - những em đã bỏ lỡ các mũi vaccine phòng bại liệt, sởi và viêm phổi trong 2 năm xung đột vừa qua.

Chỉ trong ngày đầu tiên, chiến dịch đã tiêm cho hơn 2.400 trẻ, song cơ quan này cảnh báo các vòng tiêm kế tiếp có thể bị gián đoạn nếu không có thêm vật tư.

Ngoài kim tiêm, Israel cũng được cho là đã chặn gần 1 triệu chai sữa công thức và các linh kiện thay thế cho xe bồn chở nước.

UNICEF cho rằng những mặt hàng này có thể giúp hàng nghìn trẻ em Gaza đang bị suy dinh dưỡng. Dù lượng hàng viện trợ đã tăng kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực ngày 10/10, các tổ chức cứu trợ cho rằng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khoảng 2 triệu dân trong vùng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết Ngoại trưởng Hakan Fidan và người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty sẽ gặp nhau tại Ankara ngày 12/11 để thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn và các nỗ lực tái thiết Gaza hậu chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hai bên dự kiến sẽ xem xét các bước tiếp theo trong thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, đồng thời bàn về sự phối hợp quốc tế trong công tác viện trợ và khôi phục cơ sở hạ tầng dân sinh tại vùng lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Fidan dự kiến nhấn mạnh việc Israel nhiều lần vi phạm thỏa thuận trong khi phía Palestine vẫn tuân thủ cam kết ngừng bắn, đồng thời kêu gọi các nước lớn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho tiến trình tái thiết.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ đồng chủ trì phiên họp đầu tiên của Nhóm Lập kế hoạch chung Thổ Nhĩ Kỳ-Ai Cập, nhằm chuẩn bị cho các cuộc đối thoại cấp cao song phương dự kiến tổ chức tại Cairo trong năm tới.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần ca ngợi vai trò của Ai Cập trong việc điều phối dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Ankara cho biết đã gửi hàng nghìn tấn hàng cứu trợ và sẵn sàng hỗ trợ trong việc tìm kiếm thi thể con tin Israel theo nội dung thỏa thuận giữa các bên./.