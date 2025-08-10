Thế giới

Châu Âu

Thủ tướng Đức bảo vệ quyết định dừng chuyển giao vũ khí cho Israel

Ngày 10/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tiếp tục giúp Israel tự vệ, song bảo vệ quyết định dừng một số hoạt động giao vũ khí cho Israel.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo mùa Hè ở Berlin ngày 18/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo mùa Hè ở Berlin ngày 18/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 10/8 lên tiếng bảo vệ quyết định dừng một số hoạt động giao vũ khí cho Israel, giữa lúc động thái này vấp phải chỉ trích từ nội bộ.

Trả lời kênh ARD, ông Merz nói: “Cộng hòa Liên bang Đức đã đứng về phía Israel suốt 80 năm. Điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp nước này tự vệ.”

Hôm 8/8, ông Merz thông báo Đức sẽ dừng xuất khẩu các thiết bị quân sự có thể được sử dụng tại Dải Gaza, nhằm phản đối kế hoạch của Israel kiểm soát Gaza City.

Quyết định áp dụng một phần lệnh cấm vận vũ khí này đã vấp phải chỉ trích công khai từ các thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền, trong đó tổ chức thanh niên của đảng cho rằng động thái này đi ngược lại những nguyên tắc cốt lõi của Đức và của chính đảng./.

(Vietnam+)
