Biểu tình lan rộng tại Israel phản đối kế hoạch kiểm soát Gaza

Hàng chục nghìn người dân Israel đã đổ xuống đường phố Tel Aviv và nhiều thành phố khác trong tối 9/8 để phản đối kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza.

Đây được ghi nhận là làn sóng biểu tình quy mô lớn nhất tại Israel trong nhiều tháng qua.

Theo Times of Israel, ít nhất 10.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại Tel Aviv, trong khi các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra đồng loạt tại hàng chục thành phố trên khắp đất nước.

Người biểu tình và gia đình các con tin đặc biệt kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin trước khi triển khai kế hoạch kiểm soát Gaza.

Gia đình các con tin đã cảnh báo rằng việc mở rộng chiến dịch quân sự có thể trở thành "án tử" đối với người thân của họ, đồng thời kêu gọi một cuộc tổng đình công để phản đối kế hoạch này.

Kế hoạch của Israel kiểm soát thành phố Gaza đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Trên trường quốc tế, Brazil đã chính thức lên án kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự của Israel.

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao, Brazil khẳng định Dải Gaza là "phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine" và yêu cầu Israel rút quân ngay lập tức.

Brazil cũng bày tỏ ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch này, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Ông nhấn mạnh Nhật Bản phản đối mọi hành động có thể làm suy yếu triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Một tuyên bố chung từ các ngoại trưởng của Italy, Australia, Đức, New Zealand và Anh vào ngày 8/8 đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với kế hoạch này.

Các ngoại trưởng cho rằng chiến dịch quân sự này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo thảm khốc, gây nguy hiểm đến tính mạng của con tin và làm tăng nguy cơ sơ tán hàng loạt dân thường.

Ngoại trưởng các nước này nhấn mạnh kế hoạch của Israel có nguy cơ vi phạm luật nhân đạo quốc tế và khẳng định bất kỳ nỗ lực sáp nhập hoặc mở rộng khu định cư nào cũng vi phạm luật pháp quốc tế.

Cùng với việc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, các quốc gia nói trên cũng cam kết ủng hộ giải pháp hai Nhà nước và yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn Hamas, loại bỏ nhóm này khỏi mọi hình thức quản lý tại Dải Gaza.

Trong một diễn biến khác, các quốc gia Arab và Hồi giáo cũng đã phản đối kế hoạch của Israel. Khoảng 20 quốc gia, trong đó có Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ… đã ra tuyên bố chung coi kế hoạch của Israel là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập, đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cần đoàn kết và huy động cộng đồng quốc tế để chống lại kế hoạch này.

Iran cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, kêu gọi Liên hợp quốc và các chính phủ khác hành động để ngăn chặn hành động của Israel./.

