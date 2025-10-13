Việt Nam tăng cường hợp tác với EU và Bỉ về môi trường và phát triển bền vững

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và khủng hoảng môi trường toàn cầu, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác với các đối tác châu Âu, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có chuyến công tác tại Vương quốc Bỉ, làm việc với Cao ủy Môi trường, Nguồn nước và Kinh tế tuần hoàn của Ủy ban châu Âu (EC), Jessica Raswall, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Việc làm và Nông nghiệp Vương quốc Bỉ, David Clarinval, cùng lãnh đạo vùng Wallonie.

Buổi làm việc giữa quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và lãnh đạo vùng Wallonie của Bỉ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Các cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và thực chất, thể hiện quyết tâm của Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ trong việc tăng cường hợp tác toàn diện vì mục tiêu phát triển xanh và thịnh vượng bền vững.

Tại buổi làm việc với Cao ủy Jessica Raswall, hai bên tập trung trao đổi các định hướng hợp tác về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon.

Phía EC đánh giá cao chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng, coi đây là chuyến làm việc đầu tiên ở cấp Bộ trưởng giữa Việt Nam và EC tập trung riêng vào lĩnh vực môi trường, minh chứng cho tầm quan trọng của quan hệ đối tác Việt Nam-EU trong các nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu.

Cao ủy Raswall nhấn mạnh EU luôn coi Việt Nam là đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải và chuyển đổi bền vững.

Bà Raswall cũng chia sẻ EU đang triển khai nhiều sáng kiến mang tính toàn cầu như quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí, phát triển kinh tế tuần hoàn và đặc biệt là Quy định chống sản phẩm gây mất rừng và suy thoái rừng (EUDR), một công cụ chính sách quan trọng nhằm đảm bảo các sản phẩm nhập khẩu vào EU được sản xuất theo hướng bền vững và minh bạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò dẫn dắt của EU trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông nhấn mạnh Việt Nam kiên định thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, trong đó có mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Quyền Bộ trưởng cho rằng hợp tác Việt Nam-EU trong lĩnh vực môi trường còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt trong kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên nước và cơ chế thị trường carbon.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề xuất hai bên sớm xây dựng và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về môi trường nhằm định hướng khung hợp tác dài hạn và hiệu quả.

EC đánh giá cao sáng kiến này, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xanh, nâng cao năng lực quản lý môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh.

Hai bên thống nhất cho rằng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi quốc gia, mà còn đóng góp tích cực vào các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững và ứng phó khủng hoảng khí hậu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trần Đức Thắng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Việc làm và Nông nghiệp Vương quốc Bỉ, David Clarinval. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bỉ, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Việc làm và Nông nghiệp, David Clarinval.

Hai bên cùng nhìn nhận hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng David Clarinval nhấn mạnh Bỉ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á, đồng thời đề nghị Việt Nam sớm xem xét danh mục sản phẩm và doanh nghiệp Bỉ đủ điều kiện xuất khẩu vào Việt Nam, nhất là sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Phía Việt Nam khẳng định nông sản của hai nước mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp, qua đó mở ra không gian hợp tác đa dạng trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xanh và bền vững.

Buổi làm việc giữa quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trần Đức Thắng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Việc làm và Nông nghiệp Vương quốc Bỉ, David Clarinval. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt-Bỉ,” nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị nông sản xanh.

Việt Nam mong muốn phía Bỉ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về an toàn thực phẩm, nghiên cứu-ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai bên thống nhất duy trì đối thoại thường xuyên và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp giữa Việt Nam và Bỉ.

Tại thành phố Namur, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã làm việc với ông Adrien Dolimont, Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonie, và bà Annie-Catherine Dalcq, người đứng đầu ngành nông nghiệp Vùng.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và thực chất, thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, những lĩnh vực thế mạnh của cả Việt Nam và vùng Wallonie.

Trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và vùng Wallonie đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, với hơn 90 dự án hỗ trợ kỹ thuật do Wallonie tài trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Các dự án này đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và quản lý, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phía Wallonie khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là ứng phó biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, phát triển khoa học-công nghệ nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sinh học. Đây cũng là những định hướng phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp và môi trường của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao đóng góp của vùng Wallonie đối với quan hệ hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Wallonie đầu tư, triển khai các dự án tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ xây dựng Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ sinh học.

Việc ký kết MoU được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và vùng Wallonie nói riêng, Vương quốc Bỉ nói chung.

Việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và phát triển bền vững không chỉ thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu và tăng trưởng xanh, mà còn góp phần đưa quan hệ Việt Nam-EU-Bỉ bước vào giai đoạn phát triển mới: sâu sắc, thực chất và hướng tới tương lai bền vững cho cả hai bên./.



