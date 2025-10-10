EU hỗ trợ Việt Nam 430 triệu euro thúc đẩy Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu euro nhằm thúc đẩy Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái, một trong những dự án trọng điểm thuộc Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam.

Thông tin được công bố chiều 9/10 (giờ địa phương) trong khuôn khổ Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ hai (Global Gateway Forum), diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ) từ ngày 9-10/10.

Tham dự lễ công bố có Cao ủy châu Âu phụ trách năng lượng Jozef Síkela và Phó Thủ tướng Việt Nam Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện các quốc gia tham dự Diễn đàn.

Phát biểu tại sự kiện, Cao ủy Jozef Síkela nhấn mạnh Dự án Bắc Ái là nền tảng quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam và châu Âu nhằm xây dựng hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Ông Síkela khẳng định thông qua sáng kiến Global Gateway, EU đang biến các cam kết thành hành động cụ thể, vì con người, vì hành tinh và vì thịnh vượng chung.

Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái được kỳ vọng sẽ tăng cường ổn định cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện mở rộng quy mô phát triển năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon và phát triển bền vững của Việt Nam.

Gói hỗ trợ 430 triệu euro nằm trong khuôn khổ hợp tác của Team Europe, bao gồm EU, các quốc gia thành viên và các tổ chức tài chính phát triển như Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng phát triển Đức (KfW), Cơ quan xúc tiến phát triển quốc gia của Italy (CDP), và Công ty Xúc tiến và Tham gia hợp tác kinh tế (PROPARCO), nhánh đầu tư khu vực tư nhân của AFD.

Trong giai đoạn 2021-2027, EU cam kết hỗ trợ Việt Nam ít nhất 293 triệu euro, cùng với tổng đóng góp của các đối tác châu Âu đạt hơn 2,8 tỷ euro cho JETP.

Khoản đầu tư này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng xanh, chuyển đổi năng lượng bền vững, và tăng cường kết nối điện năng trong khu vực ASEAN./.

Việt Nam huy động hơn 7 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng Việt Nam huy động hơn 7 tỷ USD qua các dự án năng lượng sạch, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng hướng tới phát thải ròng bằng 0 năm 2050.