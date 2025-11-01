Thành phố Huế huy động 8.250 người khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn

Sau hai đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra vào những ngày cuối cùng của tháng 10 và ngày 1/11, trên các tuyến đường, khu dân cư của thành phố Huế vẫn còn ngổn ngang bùn đất, đặc biệt là rác thải chất đống ở trung tâm tâm thành phố do chưa thể thu dọn kịp.

Thành phố Huế đã huy động 8.250 người để khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Các lực lượng gồm: Quân đội, Công an, Đoàn Thanh niên, tổ chức, đoàn thể thực hiện khắc phục hậu quả do mưa lũ đặc biệt lớn tại 9 khu vực gồm các xã, phường: Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô; Vinh Lộc, Lộc An, Hưng Lộc; Thanh Thuỷ, Phú Hồ, Phú Vang; Thuận Hoá, Vĩ Dạ, An Cựu, Dương Nỗ, Thuỷ Xuân, Mỹ Thượng, Thuận An; Phú Xuân, Hương An, Hoá Châu, Kim Long, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền; Phong Dinh, Phong Phú; Phong Điền, Phong Thái; Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng; A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương áp dụng phương châm “bốn tại chỗ”, ưu tiên xử lý khu vực trung tâm, trục giao thông trọng yếu, cơ sở y tế, trường học, khu dân cư ngập sâu và công trình dân sinh.

Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các ban, ngành chức năng và tổ chức chính trị xã hội. Nêu cao ý thức trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện, vật chất, trang bị cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế chỉ đạo chung, điều hành các lực lượng và phương tiện; tổ chức khảo sát nắm địa bàn, phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các sở, ban, ngành, đoàn thể khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25-30/10 ở thành phố Huế đã 12 người chết, 1 người bị mất tích.

Đến sáng 1/11, các vùng thấp trũng thuộc các phường, xã: Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ, Hương An… vẫn còn ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư./.

