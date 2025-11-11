Huế khẩn trương khắc phục hư hỏng Quốc lộ 1A sau mưa lũ

Sau các đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25/10 đến 3/11, tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn thành phố Huế xuất hiện nhiều hố sâu, “ổ gà,” “ổ voi” gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày qua, các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục hư hỏng trên mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.

Ghi nhận tại đoạn tuyến qua phường Hương Trà, mặt đường nhiều vị trí bị bong tróc, lún võng, đọng nước, tạo thành hàng loạt ổ gà chi chít. Có nơi, hố sâu với đường kính lên đến 2-3m, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Trong sáng 11/11, Công ty TNHH Trùng Phương, một trong những đơn vị quản lý, bảo trì tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Huế đã huy động 20 nhân công cùng nhiều phương tiện cơ giới như xe lu, xe cào và xe trải nhựa đường để xử lý khẩn cấp các điểm hư hỏng.

Quy trình thi công được triển khai đồng bộ gồm: cào bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng, vệ sinh mặt đường, tưới nhựa dính bám, trải thảm nhựa nóng và lu lèn chặt lại để đảm bảo mặt đường bằng phẳng, êm thuận.

Ông Hồ Phương, cán bộ tuần đường của Công ty TNHH Trùng Phương cho biết, trên tuyến đơn vị quản lý có hai điểm hư hỏng nghiêm trọng là km806+75 và km798+300 qua địa bàn phường Phong Thái và Phong Điền. Ngay khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cào bóc lớp áo cấp phối, trải thảm nhựa lại ở các vị trí hư hỏng nặng. Nếu thời tiết ổn định, đơn vị sẽ hoàn thành việc xử lý khắc phục trong hai ngày tới.

Đáng chú ý, trước các đợt mưa lũ lịch sử, Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Huế đã nhiều lần phải “vá tạm” do xuống cấp. Tuy nhiên, mưa lũ kéo dài cùng lưu lượng phương tiện tăng cao khi cao tốc La Sơn-Túy Loan bị sạt lở nhiều điểm, khiến áp lực giao thông dồn lên Quốc lộ 1A, làm tình trạng hư hỏng ngày càng trầm trọng.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã trực tiếp đi kiểm tra toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Km791+500 đến Km817+600 và tuyến đường tránh Huế từ Km0 đến Km6+290, đi qua các phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà và Kim Trà.

Công nhân thổi bụi, vệ sinh bề mặt đường. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố đánh giá, sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí công an điều tiết tốc độ, đặc biệt tại các điểm đang sửa chữa; đồng thời vận hành hệ thống chiếu sáng từ 17h hàng ngày để đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển vào ban đêm.

Ông Hoàng Hải Minh cũng đề nghị Công ty TNHH Trùng Phương, Công ty CP Phước Tượng-Phú Gia BOT, Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 và các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết tạnh ráo, khắc phục triệt để hư hỏng để sớm đưa tuyến đường trở lại trạng thái ổn định.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông trên địa bàn. Tổng kinh phí dự kiến khắc phục là khoảng 134 tỷ đồng, trong đó các tuyến đường do Sở Xây dựng thành phố quản lý chiếm 127 tỷ đồng.

Cụ thể, Quốc lộ 49 bị sạt lở taluy dương, sụt lở nền mặt đường với khối lượng đất đá tràn lấp hơn 14.000m3, nhiều cống thoát nước bị hư hỏng, cây đổ chắn ngang đường. Tổng chiều dài các đoạn hư hỏng hơn 5 km, kinh phí dự kiến 20,5 tỷ đồng.

Tại Quốc lộ 49B, mái taluy đá xây bị hư hỏng, bong tróc mạch vữa, gây thất thoát vật liệu trong nền đường, tạo hàm ếch. Các cống ngang được bị xói lở móng và thân cống. Mặt đường hư hỏng chiều dài 5km, dự kiến kinh phí sửa chữa là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tỉnh lộ của thành phố Huế cũng bị hư hỏng nặng, dự kiến cần hơn 56 tỷ đồng để khắc phục.

Trước tình hình diễn biến mưa lớn phức tạp, các đơn vị thi công đang nỗ lực ngày đêm để sớm hoàn thành việc sửa chữa, đảm bảo tuyến huyết mạch Bắc-Nam qua địa bàn thành phố Huế được thông suốt, an toàn, góp phần khôi phục nhịp sống và giao thương sau mưa lũ./.

