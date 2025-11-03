Huế khắc phục sạt lở tại xã Khe Tre, đảm bảo an toàn cho người dân

Ngày 3/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn xã Khe Tre.

Tại hiện trường kiểm tra các tuyến đường giao thông huyết mạch như cao tốc đoạn La Sơn-Tuý Loan, Tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Khe Tre, các vị trí dọc bờ sông Tả Trạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án “bốn tại chỗ,” rà soát kỹ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để kịp thời di dời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ông Phan Thiên Định nhấn mạnh chính quyền xã tuyệt đối không được chủ quan, phải bám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức trực ban 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đồng thời huy động lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích tại chỗ hỗ trợ người dân, khơi thông dòng chảy, khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và thông tin liên lạc.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế cũng đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng xung yếu, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày qua.

Xã Khe Tre là một trong những địa phương của thành phố Huế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ kéo dài từ ngày 25/10 đến nay. Trên 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của xã phải di dời, sơ tán do sập nhà và nguy cơ sạt lở. Trong thời điểm nước dâng cao gây ngập có 93 hộ dân với 335 nhân khẩu của thôn Phú Mậu bị cô lập và chia cắt giao thông.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra dọc bờ sông Tả Trạch với mức sạt lở bình quân từ 20-30m, có nơi ăn sâu vào 40m, nhiều đoạn gần sát tới nhà dân.

Một số đoạn sông chính và nhánh dọc theo tuyến Tỉnh lộ 14B đã bị xói lở, xâm thực vào đường giao thông, có nơi đến 2m và một số khu vực ven suối dọc các tuyến sông trên địa bàn xã.

Ngoài ra, cao tốc đoạn La Sơn-Túy Loan và trục đường Tỉnh lộ 14B đoạn qua xã Khe Tre, các tuyến giao thông liên thôn cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt, đợt mưa lớn từ tối 1/11 đến nay khiến bùn đất, sỏi đá bồi lấp giữa dòng sông, suối Khe Tre dẫn đến dòng chảy thay đổi lớn về phía hai bờ nên tiếp tục gây sạt lở thêm ở các vị trí dọc bờ sông. Hệ thống cầu đường trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến nay, các cầu Phú Mậu, Leno và Đa Phú bị xói lở, sập gãy, không thể lưu thông.

Một số cầu khác như Vực Tròn, Hà An, Khe Môn và Ông Thụy đang bị mưa lũ gây xói lở, hư hỏng kè chắn bảo vệ mố cầu. Nhiều đoạn của đường bêtông của thôn Đa Phú, Xuân Phú, đường vào Thác Mơ… bị sạt lở, hư hỏng, đất đá vùi lấp không thể lưu thông.

Mưa lũ cũng đang gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, du lịch cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật của xã./.

