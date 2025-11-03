Huế tiếp tục ngập sâu, người dân đối mặt đợt lũ thứ 3 trong một tuần

Bản tin 60s ngày 3/11/2025 gồm những nội dung sau:

Huế tiếp tục ngập sâu, người dân đối mặt đợt lũ thứ ba trong một tuần.

Bão Kalmaegi đổi hướng, dự báo khả năng mạnh hơn khi vào biển Đông.

Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Ca sỹ Tùng Dương nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc.

Vỡ hồ chứa nước ở Tuy Phong khiến 1 bé gái tử vong, chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

Ông Trump cảnh báo có thể điều bộ binh Mỹ tới Nigeria.

Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Giao tranh ác liệt tại Pokrovsk khi Nga mở rộng tấn công đô thị./.