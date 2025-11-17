Quảng Trị: Sạt lở gây sập nhà, chính quyền khẩn cấp di dời người dân

Chiều 17/11, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị xác nhận tại địa phương, nhiều ngôi nhà của người dân bị sạt lở phần móng, trong đó có nhà bị sập một phần.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 17/11, phần nửa sau ngôi nhà của bà N.N.B.T tại khối 3A, xã Khe Sanh bị sập vì sạt lở; rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được thông tin, xã Khe Sanh đã huy động lực lượng di dời tài sản, lập chốt ngăn người dân không nên qua lại để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra, không chỉ ngôi nhà của bà N.N.B.T mà dãy nhà cao tầng cạnh đó cũng bị sạt lở ở phần móng có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống vực sâu. Vì vậy, địa phương đã vận động di dời người và tài sản của 11 hộ dân thuộc khóm 3A với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại phường Quảng Trị, theo báo cáo nhanh của địa phương, tính đến 16 giờ ngày 17/11, địa phương đã có gần 1.000 nhà dân bị ngập lụt tại các vùng thấp trũng. Trong số đó, trên 150 hộ có nhà bị nước ngập sâu trên 1m, chủ yếu tập trung ở địa bàn Khu phố 5 (phường 2 cũ) và Khu phố 1 (phường 1 cũ).

Hiện, đỉnh lũ tại sông Thạch Hãn vào lúc 15 giờ cùng ngày (17/11) là 6,52m, trên báo động 3 là 0,52m.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ, tổ chức lực lượng trực sẵn sàng ứng phó 24/24 giờ; triển khai canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động cho học sinh nghỉ học tại các khu vực bị chia cắt, ngập sâu, không đảm bảo an toàn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở và các hình thế thời tiết nguy hiểm khác để chủ động phòng tránh, ứng phó...

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, trên địa bàn có mưa to đến rất to: Tà Rụt 541mm, Đakrông 379mm, Khe Sanh 372,8mm, Hướng Phùng 273mm, Tân Lập 193mm, Hướng Lập 181mm, Lao Bảo 163mm, La Lay 160mm.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/11, mưa lớn đã khiến 3 điểm ngập, chia cắt, 190 hộ với 644 nhân khẩu có nhà bị ngập (Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng), 5 điểm sạt lở (La Lay, Hướng Hiệp), 3 điểm trường nghỉ học (Nam Hải Lăng, Ba Lòng), hơn 4.490 hộ bị mất điện (Khe Sanh, Đakrông, Hướng Hiệp, Ba Lòng).

Địa phương đã di dời 217 hộ với 813 nhân khẩu. Hiện, lũ trên các sông vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, sạt lở đất rất cao./.

