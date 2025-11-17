Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập, chia cắt hơn 50 điểm, nhiều hộ mất điện

Từ đêm 16/11 đến sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-150mm, có nơi lớn hơn, như: Tà Rụt 541mm, Đakrông 379mm, Khe Sanh 372.8mm, Hướng Phùng 273mm, Tân Lập 193mm, Hướng Lập 181mm, Lao Bảo 163mm, La Lay 160mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 11 giờ 30 phút ngày 17/11, mưa to đã làm 53 điểm bị ngập, chia cắt (trong đó tuyến quốc lộ có 3 điểm, tỉnh lộ 9 điểm và các xã 41 điểm), có 5 điểm sạt lở (các xã Hướng Hiệp, La Lay).

Mưa to liên tiếp cũng đã làm 190 hộ/644 nhân khẩu bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Hiệp và Nam Hải Lăng; 1 nhà dân ở xã Khe Sanh bị sạt lở; hơn 4.490 hộ (ở các xã: Khe Sanh, Đakrông, Hướng Hiệp, Ba Lòng) bị mất điện.

Toàn tỉnh có 3 điểm trường thuộc các xã Nam Hải Lăng và Ba Lòng bị ngập sâu phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tại các địa bàn, khu vực xung yếu, nguy hiểm, chính quyền, cơ quan và các lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán, di dời 217 hộ/ 813 nhân khẩu thuộc địa bàn các xã Hướng Phùng, Ba Lòng đến nơi cao ráo, an toàn.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông, từ sáng 17/11 đến ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó, phía Bắc tỉnh phổ biến từ 70-200mm; có nơi trên 220mm, phía Nam phổ biến từ 120-250mm, có nơi trên 300mm.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có Công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn phát huy tối đa phương châm và hành động “4 tại chỗ”; chủ động xây dựng và vận hành kịp thời các phương án phòng, chống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chỉ huy điều hành không bị gián đoạn; phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng tổ chức, cá nhân trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Ở các điểm ngập lụt, xung yếu, các địa phương cần tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Đồng thời cần nắm chắc tình hình sinh hoạt của người dân trên địa bàn để có biện pháp nhắc nhở, nghiêm cấm người dân đi vào rừng, đi đánh bắt cá, vớt củi, gỗ trên sông suối/hồ đầm phá khi có mưa lũ.

Đặc biệt, các địa phương cấm tuyệt đối người, phương tiện băng qua các khu vực ngập lụt chảy xiết, di chuyển đường thủy không có trang thiết bị an toàn (phao cứu sinh, vật liệu nổi).

Cùng với đó, các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất (đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu đô thị, khu dân cư thấp trũng, các công trình thi công…); cảnh giác, sẵn sàng phương án ứng phó, tổ chức di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời, đúng thời điểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ động huy động lực lượng tại chỗ giúp dân sửa chữa nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu , vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Tại những khu vực nguy hiểm, bị ngập, ảnh hưởng của mưa lũ, ngành giáo dục, các địa phương liên quan, theo thẩm quyền, căn cứ tình hình cụ thể, chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các chủ đập, chủ đầu tư các công trình thủy lợi triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình; chỉ đạo vận hành các hồ chứa theo đúng quy định; hướng dẫn các địa phương xử lý, sửa chữa, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ đập thủy lợi.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp để giúp đỡ khắc phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng cần chủ động rà soát, đánh giá tổng thể các tuyến đường, mái ta-luy, các điểm sườn, đèo dốc, khu vực nền đường yếu có nguy cơ sạt lở, sụt trượt… kịp thời khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, chủ động nghiêm cấm người và phương tiện qua lại trước khi có biện pháp an toàn.

Ngoài ra, đơn vị cần khẩn trương kiểm tra, khắc phục hu hỏng hạ tầng giao thông, cầu cống, đường giao liên xã, liên vùng đảm bảo giao thông thông suốt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan và nhân dân cần thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, kịp thời triển khai công tác phòng chống, ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

