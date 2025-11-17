Quảng Trị: Người dân ở hạ lưu ven sông Thạch Hãn khẩn trương “chạy lũ”

Chỉ trong vòng 15 ngày, người dân sinh sống ở hạ lưu ven đôi bờ sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã phải “chạy” lũ đến hai lần.

“Chạy” lũ là cách nói phổ biến mà người dân địa phương hay dùng để diễn tả về việc khẩn trương, vất cả, thậm chí nguy hiểm khi chuyển đồ dùng, tài sản lên cao để tránh bị ngập lụt.

Tương trợ nhau trong lũ

Thạch Hãn là một trong những con sông lớn nhất và nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Con sông này có độ dốc lớn từ Tây sang Đông, lưu tốc dòng chảy lớn nên khi có mưa lớn dài ngày ở thượng nguồn là có lũ lớn và lên rất nhanh. Gần nhất lũ trên sông Thạch Hãn lên cao xấp xỉ báo động 3 là đêm ngày 3/11.

Chiều 17/11, lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 6,55m, trên báo động 3 đến 0,55m gây ngập lụt diện rộng vùng thấp trũng đôi bờ sông này. Hiện nay, mực nước trên sông Thạch Hãn đang lên chậm.

Thôn Bích Lộc Triêu, xã Ái Tử nằm ven bờ sông Thạch Hãn. Chiều 17/11, khi nước lũ dâng cao, người dân trong thôn cùng thông báo và hỗ trợ nhau di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt. Ông Lê Bá Văn sau khi đưa hết vật dụng trong nhà lên chỗ cao để tránh lũ liền chèo thuyền qua nhà bên cạnh để hỗ trợ.

Ông Văn chia sẻ, ven bờ sông Thạch Hãn có địa hình thấp trũng nên khi có lũ nước lên nhanh gây ngập sâu. Mặc dù năm nào cũng có lũ nhưng người dân không bao giờ chủ quan. Ở đây, người dân đã xây dựng chuồng nuôi lợn, nuôi bò cao khoảng 1,5m so với mặt đất để khi có lũ là đưa đàn vật nuôi lên cao, tránh bị lũ cuốn trôi.

Lũ dâng cao thường gây mất điện nên người dân không cập nhật được thông tin về mưa lũ. Lúc này những người khỏe mạnh trong thôn, tổ chức đi thuyền khắp thôn để xem nhà nào cần giúp đỡ di dời tài sản, người già và trẻ em.

Việc “chạy” lũ tuy vất vả và nguy hiểm nhưng cũng cho thấy tính gắn kết trong cộng đồng, tương trợ lẫn nhau trong lúc thiên tai.

Nhiều hộ dân ở xã Ái Tử bị ngập sâu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN0

Ở bờ phía Đông của cầu Đại Lộc bắc qua sông Thạch Hãn nối xã Triệu Bình và phường Nam Đông Hà, bị nước lũ nhấn chìm trong chiều 17/11. Ở nơi này, người dân xây dựng nhà ở chỉ cách bờ sông Thạch Hãn một con đường rộng khoảng 5m. Người dân địa phương sinh sống chủ yếu với nghề đánh bắt thủy sản trên sông Thạch Hãn. Khi lũ dâng cao chiều 17/11, người dân hỗ trợ chằng néo, gia cố thuyền để tránh bị lũ cuốn trôi.

Ông Trần Tuyến sinh sống bên cạnh mố cầu Đại Lộc, xã Triệu Bình chia sẻ, trong mỗi gia đình đều có người dõi theo con nước đục ngầu sông Thạch Hãn cuồn cuộn dâng cao.

Mỗi khi có lũ lớn là hầu như cả khu dân cư không ngủ đề phòng nước lũ dâng cao hơn dự báo, còn kịp di chuyển tài sản và người dân đến nơi an toàn. Ở đây người dân luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau ứng phó với lũ. Hộ nào có nhà 2 tầng kiên cố, luôn sẵn sàng hỗ trợ những hộ có nhà cấp 4 bị ngập sâu, đến ở tránh lụt.

Theo ghi nhận các vùng thấp trũng ven đôi bờ sông Thạch Hãn đều đã bị ngập từ 0,5-1m, có nơi ngập sâu hơn; tập trung ở các xã Ái Tử, Triệu Bình, Triệu Phong. Ở phường Quảng Trị, lũ sông Thạch Hãn lên cao đang gây ngập lụt nhiều tuyến đường như đường Ngô Thị Nhậm, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Lý, khu đô thị Võ Thị Sáu, ….

Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn và cầu đi bộ bên đường Ngô Quyền, phường Quảng Trị cũng đã bị ngập sâu trong lũ.

Trước tình hình đó, Công an phường Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống lũ lụt, huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn, kịp thời hỗ trợ nhân dân kê cao tài sản, di chuyển vật dụng quan trọng lên vị trí an toàn; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ở khu vực xung yếu; tiến hành kiểm tra các tuyến đường, điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông để đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh những vị trí nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường ở xã Ái Tử bị ngập sâu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo thống kê, đến 17 giờ, chiều 17/11, hàng ngàn hộ dân sống ở khu vực thấp trũng ven sông Thạch Hãn bị ngập lụt. Trong số đó, phường Quảng Trị có 971 hộ bị ngập lụt; xã Triệu Phong có 45 hộ bị ngập; xã Ái Tử có 118 hộ bị ngập…

Trước diễn biến lũ trên sông Thạch Hãn dâng cao, chính quyền các địa phương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ di dời người dân và tài sản; vận hành thông tin cảnh báo lũ; rào chắn và cảnh báo chỗ bị ngập sâu; bố trí lực lượng xung kích hỗ trợ sơ tán dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử Nguyễn Đức Long, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức ứng trực 24/24 giờ; sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ; bên cạnh đó, chính quyền cử lực lượng về các thôn phối hợp với lực lượng tại chỗ, trực canh, lên phương án sẵn sàng hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đến nay đã tổ chức di dời 11 hộ với 22 nhân khẩu vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Lo trễ vụ Tết

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Đây là thời điểm người dân sống ven lưu vực hạ lưu sông Thạch Hãn vào cao điểm thả nuôi lợn, gà và trồng rau củ, quả phục vụ thị trường Tết. Khó khăn cho vụ Tết năm nay là mưa kéo dài, lũ trên sông dâng cao gây ngập đồng ruộng.

Bà Lê Thị Ly, xã Ái Tử cho biết, để bán được một lứa lợn, gà phải nuôi từ 3-5 tháng, tùy cách chăm sóc. Các loại củ, quả cũng cần tối thiểu 3 tháng mới cho thu hoạch. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, gia đình đã làm đất để trồng rau củ, quả bán thị trường Tết nhưng hiện nay lại bị ngập lụt nên chưa biết bao giờ mới xuống giống được.

Phần lớn trong số hàng nghìn hộ dân sinh sống ở hạ lưu ven sông Thạch Hãn làm nông nghiệp với 2 vụ lúa trong năm, cùng với chăn nuôi và trồng rau màu.

Do đó, việc bảo vệ và khôi phục sản xuất nông nghiệp sau ngập lụt, luôn được chính quyền và người dân chú trọng. Ứng phó với lũ lớn trên sông Thạch Hãn đang diễn ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Trị Nguyễn Đức Quang yêu cầu các đơn vị, chủ động biện pháp tiêu nước chống ngập úng, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản./.

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập, chia cắt hơn 50 điểm, nhiều hộ mất điện Đến 11 giờ 30 phút ngày 17/11, mưa to đã làm 53 điểm bị ngập, chia cắt (trong đó tuyến quốc lộ có 3 điểm, tỉnh lộ 9 điểm và các xã 41 điểm), có 5 điểm sạt lở (các xã Hướng Hiệp, La Lay).