Nghệ An: Trắng đêm chạy lũ cùng người dân ở các xã miền núi phía Tây

Thông tin từ nhiều người dân và chính quyền địa phương cho biết, tối 22/7, do mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Mộ tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh, cộng với việc các thủy điện xả lũ nên trung tâm xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) bị ngập nghiêm trọng.

Cao điểm, mực nước có nơi dâng cao gần 2m. Mực nước lên quá nhanh khiến người dân bất ngờ, phải vất vả khẩn cấp di dời, chạy lũ và di chuyển đồ đạc, vật dụng trong đêm khuya. Nhiều gia đình không kịp cứu tài sản.

Trắng đêm chạy lũ

Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho biết, từ chiều 22/7, nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ bất ngờ đổ về với lưu lượng lớn, khiến nhiều khu vực trung tâm xã bị ngập.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do nước dồn về rất nhanh, lòng sông không kịp thoát nên nhiều điểm đã ngập sâu từ 1m đến 1,5m. Trọng điểm khu vực ngập xảy ra ở địa bàn dân cư khối 1, 4 và 5.

Khoảng hơn 23 giờ, trời mưa to, nước sông Nậm Mộ dâng cao khiến cho trung tâm xã chìm trong biển nước.

Đến gần 24 giờ ngày 22/7, trời vẫn mưa to, nước sông Nậm Mộ có chiều hướng dâng cao, mực nước trong vùng ngập trung tâm xã Mường Xén càng tăng.

Người dân tại khu vực trung tâm xã trắng đêm để chạy lũ và di chuyển đồ đạc. Nhiều hộ bị ngập sâu, nước chảy mạnh làm trôi vật dụng, đồ dùng, máy tính, tủ lạnh, bếp ga, bàn ghế.

Trên suốt chiều dài hàng trăm mét Quốc lộ 7 đoạn chạy qua địa phận trung tâm xã Mường Xén là khung cảnh nước lũ đục ngầu. Nhiều vật dụng, đồ đạc lênh đênh trôi theo dòng chảy.

Hàng chục nhà dân nằm ven sông Nậm Mộ có nguy cơ bị sạt lở, sụt trượt trước tác động của dòng chảy rất mạnh của dòng Nậm Mộ.

Theo chính quyền địa phương xã Mường Xén, ngay trong đêm khuya 22/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời người, chuyển tài sản đến nơi cao, an toàn.

Việc thực hiện công việc gặp nhiều khó khăn vì trong điều kiện ban đêm, nước ngập sâu, dòng chảy mạnh và có vùng bị mất điện.

Do nước sông Nậm Mộ dâng cao, lên nhanh nên Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Mường Xén đã có 2 điểm khác bị ngập, chiều dài hơn 100m, mực nước sâu gần 1m.

Quốc lộ 7 chạy qua địa bàn xã Tương Dương cũng có nhiều điểm ngập, các phương tiện không thể di chuyển trong điều kiện ban đêm.

Tại xã Tam Quang, đoạn chạy qua địa bàn làng Nhùng, mực nước sông Lam dâng cao tràn, ngập Quốc lộ 7 từ 50-80cm. Một số điểm thấp trũng trên tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn các xã Mường Xén, Tam Quang, Tương Dương… trong đêm khuya 22/7 bắt đầu xuất hiện ngập úng cục bộ. Chính quyền các xã đã lập chốt, cắt cử người túc trực tại các điểm bị ngập để cảnh báo người dân, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn.

Tại xã Tương Dương, lúc gần 1 giờ ngày 23/7, cầu treo bắc qua sông Nậm Mộ, nối Quốc lộ 7 sang di tích Đền Vạn-Cửa Rào đã bị nước lũ làm đổ sập cột trụ, hư hỏng nghiêm trọng.

Hàng trăm hộ dân tại nhiều bản làng bị cô lập

Mực nước sông dâng nhanh ở Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN)

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Wipha) gây mưa lớn, nhiều xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An trong ngày 22/7 đã xảy ra ngập lụt cục bộ, nhiều bản làng bị chia cắt do đường giao thông liên bản bị “suối dữ” dâng ngập, dòng chảy siết gây chia cắt giao thông.

Tại xã Yên Hòa, từ đêm 21 đến ngày 22/7, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và nhiều công trình hạ tầng của địa phương.

Đến tối 22/7, hơn 210 hộ dân ở các bản Xốp Cốc, Tạt, Cành Khỉn và Xốp Khấu bị cô lập hoàn toàn do nước từ các khe suối dâng cao làm ngập sâu các cầu tràn, đập tràn, khiến các tuyến đường liên bản bị chia cắt. Trong đó, cầu tràn Xốp Cốc bị ngập sâu hơn 1m, gây chia cắt tuyến đường vào hai bản.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, cho biết chính quyền địa phương đã triển khai các tổ công tác đến từng bản, đặc biệt là các khu vực thấp trũng, ven khe suối, vừa tổ chức sơ tán dân, vừa trực gác tại các điểm cầu tràn, không để người dân qua lại vùng nguy hiểm.

Tại xã biên giới Mỹ Lý, từ 17 giờ ngày 22/7, 7 bản nằm dọc sông Nậm Nơn bị ngập trong nước lũ. Thống kê ban đầu có gần 20 nhà, chủ yếu là nhà sàn đã ngập gần đến mái nhà. Người dân hốt hoảng chạy lũ trong chiều cùng ngày.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cho biết do mưa lớn kèm nước chảy siết, đường giao thông sạt lở nên chính quyền địa phương và các lực lượng rất khó tiếp cận các bản bị ngập.

Hai bản Xốp Tụ, Hòa Lý bị ngập nặng nhất, tiếp đến là các bản Xiềng Tắm, Xằng Trên, Xốp Dương... Tại các bản này người dân đã di chuyển đồ đạc lên cao.

Tại xã Quế Phong, cầu treo bản Quạnh dài gần 60m nối bản Hiền với bản Quạnh đã bị nước cuốn trôi trong chiều 22/7. Trên địa bàn xã có 4 cầu tràn bị ngập, tuyến Quốc lộ 48D có 3 điểm bị ngập, xã đã cắt cử lực lượng chức năng canh gác cấm phương tiện và người dân qua lại.

Có 9 hộ gia đình bản Pún và bản Cu có nguy cơ bị sạt lở đất và lũ quét đã được di dời đến nơi an toàn. Tại đoạn ngã ba Châu Kim đi vào Nậm Giải, nước ngập tràn đường, dòng chảy xiết, mạnh. Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây cấm mọi phương tiện và người dân qua khu vực.

Tại xã Tri Lễ, tối 22/7, lượng nước đổ về sông suối có xu hướng tăng khiến nhiều hộ bị ngập. Tuyến đường từ xã Tri Lễ đi xã Tương Dương có nhiều điểm bị nứt, nguy cơ đứt gãy đường rất cao.

Quốc lộ 16 qua bản Pà Khốm (xã Tri Lễ) cũng có hiện tượng nứt đường. 30 hộ dân bản Tân Thái (xã Tri Lễ) bị cô lập hoàn toàn do đường liên bản bị sạt lở; 10 hộ dân bản Nậm Nhóng cũng bị cô lập do đất sạt lở chặn hai đầu đường.

Tại xã Quỳ Châu, lúc hơn 23 giờ 30 ngày 22/7, do mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ dồn về nên mực nước sông Hiếu dâng nhanh khiến đoạn Quốc lộ 48 qua địa phận dốc Bù Bài giáp ranh giữa hai xã Quỳ Châu và Châu Tiến bị ngập sâu.

Chính quyền địa phương phải cắm biển, bố trí lực lượng cấm các phương tiện qua lại và tiến hành cứu hộ các phương tiện tại khu vực bị ngập.

Tại xã miền núi Nga My, đến sáng 23/7, ngoài một số điểm xảy ra sạt lở, trụt sượt thì 3 bản Na Kho, Na Ngân, Xốp Kho với hàng trăm hộ dân đồng bào Thái vẫn bị cô lập giữa đại ngàn Pù Huống do suối Nậm Ngân dâng cao, chảy mạnh, ngập cầu tràn trên đường độc đạo liên bản.

Chính quyền các xã ảnh bị hưởng mưa lũ, thiên tai cực đoan cho biết, trong mọi hoàn cảnh, địa phương luôn chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng công an, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, tổ chức di dời nhà, đồ đạc đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các tràn, khu vực ngập, nước chảy siết, điểm sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sớm khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông./.

Thời tiết ngày 23/7: Tin cuối cùng về bão số 3, cảnh báo mưa cường suất lớn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.