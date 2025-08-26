Ảnh hưởng bão số 5: Người dân Lào Cai chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao

Sau hơn một ngày mưa to kéo dài, tối 26/8, nước sông Hồng đã dâng lên đường bờ kè, đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Người dân nơi đây tất bật di chuyển tài sản, hàng hóa và người đến nơi an toàn.

Vào 20 giờ ngày 26/8, nước sông Hồng dâng cao đã tràn vào đường Thanh Niên và đường kè sông Hồng ở các khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh, phường Yên Bái. Một số vị trí nước đã cao khoảng từ 50 đến 70 cm.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, người dân tại các tuyến đường giáp sông Hồng khẩn trương di chuyển các đồ dùng giá trị lên khu vực trên cao. Đồng thời theo dõi mực nước dâng lên để chủ động di dời người đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên tại đường Thanh Niên, thuộc tổ dân phố Hồng Phú, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, nước sông đã dâng lên cao. Trên tuyến đường, các xe chở hàng tấp nập ra vào để vận chuyển hàng hóa cho các tiểu thương kinh doanh trên tuyến đường.

Đối với những gia đình không kinh doanh, người dân chủ động dọn đồ đạc lên tầng 2 rồi sau đó di chuyển người đến nhà người thân, bạn bè ở nơi an toàn.

Chị Hoàng Thị Cúc, tổ dân phố Hồng Phú, phường Yên Bái chia sẻ, rút kinh nghiệm từ cơn bão Yagi tháng 9/2024, ngay trong chiều 26/8, thấy mưa to không ngớt có thể nước sông Hồng dâng lên cao, gia đình chị đã chủ động chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt lên tầng 2. Sau khi di chuyển xong gia đình chị chủ động lên nhà bà ngoại để ở.

Còn gia đình bà Lê Thị Lợi, ở tổ dân phố Hồng Phú bộc bạch, gia đình bà bán lẻ đồ gốm sứ, khu vực này thường xảy ra ngập lụt khi nước sông Hồng dâng cao. Để đảm bảo tài sản cho gia đình, bà đã chủ động di chuyển các đồ có giá trị và đồ gốm sứ lên tầng cao.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo trong 6 giờ tới một số khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Đến 17 giờ ngày 26/8, mực nước tại trạm Lào Cai là 79,86m (dưới báo động 1 là 0,14m); tại trạm Yên Bái 31,22m (trên báo động 2 là 0,22m).

Dự báo trong 6 - 24h tới, mực nước lũ trên sông Hồng tại trạm Lào Cai, mực nước đỉnh lũ khả năng lên trên mức báo động 1; tại trạm Yên Bái khả năng lên mức báo động 3 (32m).

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 5, đến 17 giờ 26/8, toàn tỉnh Lào Cai có 2 người bị thương, một người mất tích; 782 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 2 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Về nông, lâm nghiệp có gần 95 ha diện tích bị thiệt hại… Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 6,5 tỷ đồng.

Trước tình hình mưa to kéo dài, các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh Lào Cai đã chủ động di dời hàng trăm người dân nằm trong vùng nguy cơ ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa; khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Cùng đó, duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra./.

