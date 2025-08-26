Khắc phục hậu quả bão số 5: Nhiều bài học kinh nghiệm hiệu quả

Bão số 5 đã đi qua, các địa phương tiếp tục các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, thống kê thiệt hại, rút ra những kinh nghiệm quý báu cho những thảm họa thiên tai sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thêm 3 người thương vong và mất tích do mưa lũ tại Lào Cai

Ngày 26/8, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại tỉnh Lào Cai. Riêng tại xã Ngũ Chỉ Sơn, mưa lũ đã khiến 3 người thương vong và mất tích.

Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, do mưa lớn, trong quá trình đi kiểm tra vận hành của Nhà máy thủy điện Mây Hồ, anh L. V. K. (sinh năm 2000), công nhân nhà máy đã bất cẩn rơi xuống hồ và tử vong. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, vào khoảng gần 13h cùng ngày, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông đã làm 2 người bị cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Vàng A Giàng (sinh năm 1986, trú tại thôn Can Hồ Mông) và đưa a Giàng chuyển lên Bệnh viện Sa Pa để điều trị.

Người còn lại là anh Lý A Hòa (sinh năm 1998, trú tại thôn Can Hồ Mông) hiện vẫn đang được các lực lượng tích cực tìm kiếm. Như vậy đến thời điểm 17h ngày 26/8, mưa lũ tại Lào Cai đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương và 1 người mất tích.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở, thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Tại Km40+350 tuyến đường tỉnh lộ 155, thôn Can Hồ Mông đã xảy ra sạt lở lớn, với khối lượng khoảng 100 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 6 giờ qua (từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 26/08), địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lên trên 120 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới một số khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp độ 1.

Hiện nay, lũ trên các sông suối của Lào Cai đang lên. Mực nước tại trạm Ngòi Thia lúc 15h ngày 26/8/2025 là 46,30 m dưới báo động 3 là 0,20 m; tại trạm Lào Cai là 79,66 m (dưới báo động 1 là 0,34 m); tại trạm Bảo Hà 54,69 m (dưới báo động 1 là 0,31 m); tại trạm Yên Bái 30,56 m (dưới báo động 2 là 0,44 m).

Nghệ An: Hoang mang “chạy” nước biển dâng trong đêm

Bão số 5 đã đi qua nhưng người dân các xã ven biển Diễn Châu, Hải Châu, An Châu và Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) sẽ khó quên bởi sức mạnh của bão.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Thiên Cầm dọn dẹp nhà cửa hư hỏng do bão. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Nhiều ngư dân có thâm niên trong nghề đi biển tại địa phương cho biết, trong hàng chục năm qua chưa có một cơn bão nào có sức gió mạnh, dị thường, giật dữ dội, gây mưa lớn trên diện rộng và thời gian lưu lại trên đất liền lâu như bão số 5.

Đặc biệt, thời điểm bão đổ bộ đất liền trùng với lịch thủy triều dâng đỉnh điểm nên nhiều địa phương ven biển, gần cửa sông, cửa lạch đã bị ngập lụt, gây chia cắt cục bộ nhiều xóm làng, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, hốt hoảng chạy lụt trong đêm.

Từ 16 giờ ngày 25/8, mực nước biển dâng cao đã khiến hàng trăm hộ dân sống hai bên sông Diễn Thủy, sông Lạch Vạn (xã Diễn Châu) gần cửa biển bị ngập lụt nặng và cô lập do đường liên thôn xóm bị chia cắt.

Đêm cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, nước biển càng dâng cao kết hợp với thủy triều đạt đỉnh điểm khiến tình trạng ngập lụt tại các khu vực đã bị ngập càng ngập thêm. Cuộc sống của người dân tại các khu vực ngập lụt bị ảnh hưởng lớn và đảo lộn.

Nước biển dâng nhanh khiến hàng chục gia đình sinh sống dọc ven sông bị cô lập trong chiều 25/8. Mực nước liên tục dâng khiến tình trạng cô lập diễn ra suốt đêm đến tận sáng ngày 26/8.

Đề phòng với nước biển càng dâng cao, người dân đã sơ tán phụ nữ, trẻ em, người già đến nhà người quen, họ hàng trong xóm. Những người đàn ông khỏe mạnh ở lại những ngôi nhà bị cô lập thì không dám ngủ, thức trắng đêm “canh” nước biển dâng và chủ động kê cao đồ đạc, vật dụng trong gia đình để khỏi bị hư hỏng.

Ở vị trí cao hơn nhưng khu vực dân cư hai bên sông Diễn Thủy từ khu vực chân cầu Diễn Ngọc đến cảng cá Diễn Bích (xã Diễn Châu) dài hơn 1km cũng bị ngập nặng do nước biển dâng. Mực nước biển dâng ngập con đường ven sông đạt từ 0,5 đến 1m.

Đến sáng ngày 26/8, tình trạng ngập lụt do nước biển dâng tại các cửa biển Lạch Quèn, Lạch Cờn, Lạch Thơi, Lạch Vạn đã giảm mạnh, người dân chủ động lau chùi, kê lại đồ đạc, vật dụng, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Điều lo lắng là hiện nay địa phương có hàng trăm kho đông lạnh và hàng ngàn tủ bảo quản hải sản của người dân đang rất cần nguồn điện để hoạt động trở lại. Nếu qua ngày 26/8 mà không có điện trở lại thì nguồn hải sản sẽ hư hỏng, thiệt hại sẽ rất lớn.

Người dân Ninh Bình chủ động đối phó nước lũ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng tại nhiều nơi.

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình liên tục phát đi công điện yêu cầu các cấp, ngành hữu quan chủ động phòng, chống bão, đặc biệt là chống mưa lũ để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Mưa bão làm nhiều cây xanh bị đỗ gãy tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tại xã Gia Tường, người dân các thôn Ngọc Nhị, Liên Phương dường như đã quen với việc đón lũ và sống chung với lũ sông Hoàng Long.

Nhiều người cho biết, do mưa liên tục trong những ngày vừa qua nên mực nước lên nhanh từ rạng sáng 26/8.

Trong khoảng 5 giờ đồng hồ, mực nước tại thôn Ngọc Nhị đã lên nhanh, ngập đoạn đường kết nối các hộ dân trong thôn ngoài. Đến đầu giờ chiều 26/8, nước lên chậm hơn nhưng người dân vẫn đề cao sự chủ động trong phòng, chống lũ.

Trên trục đường dẫn vào thôn Ngọc Nhị, gia đình chị Đinh Thị Thanh vừa hoàn thành việc đưa đàn vịt chạy đồng lên xe ôtô tải để vận chuyển đến khu vực khác cao hơn nhằm tránh thiệt hại.

Ghi nhận tại thôn Ngọc Nhị, người dân tranh thủ kê đồ đạc lên những vị trí cao hơn để tránh thiệt hại khi lũ về.

Trong buổi sáng 26/8, các gia đình đã kê gọn đồ đạc, nhiều gia đình bố trí những vị trí cao để cho nhà hàng xóm không có điều kiện bảo quản gửi nhờ đồ đạc.

Đại diện lãnh đạo xã Gia Tường cho biết, theo thống kê đến chiều 26/8, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ không nhiều, chủ yếu tại khu vực thôn Ngọc Nhị, Liên Phương.

Ông Phạm Văn Chung, Ban Công tác mặt trận thôn Ngọc Nhị cho biết, đây là vùng xa của xã Gia Tường, hàng năm người dân đều xác định có những khoảng thời gian phải sống chung với lũ. Từ 4 giờ sáng 26/8 nước sông Hoàng Long bắt đầu dâng cao và tràn vào thôn.

Phú Thọ sơ tán 378 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 26/8, theo Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn có mưa to đến rất to, gây báo động lũ tại các sông ngòi và sạt lở đất đá làm thiệt hại về tài sản, công trình hoa màu tại một số địa phương.

Đặc biệt, chính quyền địa phương đã sơ tán, di dời 378 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Theo đó, từ ngày 24-26/8, lượng mưa thu được các trạm đo được: Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) 427,4mm; An Bình (xã An Bình) 378,6mm; hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 346,4mm, Yên Trị (xã Yên Trị) 346,2mm...

Mực nước trên các sông ở mức báo động: Sông Bôi, trên báo động III, ở mức 1,07m; sông Bùi trên báo động II ở mức 0,31m; sông Bứa trên báo động III ở mức 0,21m...

Mưa bão đã làm 1 người bị thương tại khu Phú Cường, xã Yên Lập; 152 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở, bị ngập. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu như lúa, ngô, sắn... bị ngập úng, gẫy đổ; thủy sản bị tràn bờ mất cá nuôi; giao thông tại một số địa phương bị đất đá sạt lở gây ách tắc cục bộ...

Trước tình hình hiện nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các đơn vị chức năng liên quan xuống hiện trường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị ứng phó, khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão số 5 gây ra./.