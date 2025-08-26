Nghệ An tan hoang sau bão số 5, thiệt hại rất nghiêm trọng

Từ chiều 25 đến sáng 26/8, bão số 5 đã quét qua địa bàn tỉnh Nghệ An, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và đời sống người dân.

Với sức gió giật cấp 11-12, mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ven biển như Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Diễn Châu bị ngập sâu do triều cường dâng cao, sóng biển cao tới 4m đập mạnh vào kè, khiến nước tràn vào khu dân cư.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh đã di dời hơn 2.600 hộ dân đến nơi an toàn. Ít nhất 1 người tử vong và 8 người bị thương do ảnh hưởng trực tiếp từ bão.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và chuẩn bị ứng phó với mưa lũ sau bão./.