Từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên

Thắng Trung
Nhiều cây xanh bị đổ gãy tại đường Lê Duẩn, phường Thành Vinh (Nghệ An). (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)
Ngày 26/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 6079/BNNMT-ĐĐ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 13 giờ ngày 26/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông; dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

